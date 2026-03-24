Cambia el pronóstico y vuelve el calor al AMBA: anticipan más de 30 grados para Semana Santa Según reportes, el calor será protagonista durante el próximo fin de semana largo. El ingreso de vientos del sector norte provocará un ascenso térmico marcado, con registros por encima de los valores normales para la época. Por + Seguir en







El tiempo en Semana Santa traerá temperaturas más altas de lo habitual. Redes sociales

El pronóstico anticipa una Semana Santa con temperaturas inusualmente elevadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que superarán los 30 grados a partir del jueves 2 de abril y se extenderán durante todo el fin de semana largo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que a partir del lunes próximo las temperaturas máximas llegarán a los 27 grados en la Ciudad. Por su parte, el portal especializado Meteored informó que el jueves 2 y el viernes 3 de abril presentarán condiciones similares. El cielo estará parcialmente nublado y habrá presencia de vientos moderados.

Clima El pronóstico del tiempo entre el 2 y el 5 de abril, fin de semana largo. Meteored Según el sitio especializado, el calor continuará durante el sábado, jornada en la cual se espera el pico térmico del fin de semana largo, con 32 grados. La intensidad del sol será similar a la del verano en una época que se caracteriza, habitualmente, por temperaturas otoñales y viento seco.

Hacia el domingo se prevé un leve descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 28 grados en toda la región. El reporte advierte sobre un aumento en la intensidad del viento con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. De todos modos, el clima permitirá realizar actividades en el exterior.

Así, el fin de semana largo cargado de feriados, por el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Viernes Santo y Pascuas, vendrá con condiciones climáticas que permitirán disfrutar los días a quienes decidan hacer turismo en la zona, con un calor poco habitual para la fecha.