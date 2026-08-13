13 de agosto de 2026 Inicio
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Diputados piden la interpelación de Luis Caputo para que explique el destino de los fondos viales

El bloque peronista impulsó un proyecto para que el ministro explique qué sucedió con lo recaudado por el Sistema Vial Integrado desde 2023. Pidieron la presencia del administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

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Los legisladores buscan que Caputo dé explicaciones en el recinto.

Los legisladores buscan que Caputo dé explicaciones en el recinto.

La diputada del Frente Renovador Marina Salzmann presentó un proyecto de resolución para citar a interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de que brinde explicaciones "detalladas, circunstanciadas y documentadas" sobre el destino de los fondos viales nacionales.

Luis Caputo, ministro de Economía.
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Al pedido de interpelación adhirieron numerosos legisladores, como el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez; Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Karen Tepp, entre otros.

La solicitud llegó después de que el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, admitiera que una parte de lo recaudado por el Sistema Vial Integrado (SisVial) se destina a Vialidad, mientras que "la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal".

Marina Salzmann, diputada por el Frente Renovador.

Marina Salzmann, diputada por el Frente Renovador.

Qué propone el proyecto presentado por el peronismo para interpelar a Caputo

El proyecto propone que el ministro concurra acompañado por el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, para "complementar con precisión técnica las respuestas”. A su vez, se pide por "el cese inmediato de la utilización de fondos de asignación específica para maquillar el superávit fiscal, y la reactivación urgente de las obras viales paralizadas en todo el país".

Entre los puntos que exige esclarecer, el pedido de la diputada Salzmann apunta a que el Gobierno informe mes a mes cuánto ingresó al SisVial desde el 10 de diciembre de 2023, cuánto se aplicó efectivamente a obras y cuánto quedó sin ejecutar, y si esos fondos fueron colocados en instrumentos financieros.

También busca que se precise si los recursos del SisVial fueron utilizados para contribuir al resultado fiscal del gobierno libertario y, en ese caso, con qué fundamento jurídico y bajo la responsabilidad de qué funcionarios. El texto pide, además, que se informe si se evaluó el impacto de la subejecución vial sobre los niveles de siniestralidad y mortalidad en las rutas nacionales.

Uno de los focos del reclamo de la legisladora massista está puesto en la Autopista Presidente Perón, arteria clave que conecta a una docena de municipios de gran tamaño de la provincia de Buenos Aires como San Martín, San Isidro, Merlo, Tres de Febrero, La Matanza y Berazategui, un anillo del área metropolitana que afecta a más de 12 millones de personas.

El proyecto de resolución completo que presentó el peronismo para interpelar a Caputo

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