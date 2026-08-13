Diputados piden la interpelación de Luis Caputo para que explique el destino de los fondos viales El bloque peronista impulsó un proyecto para que el ministro explique qué sucedió con lo recaudado por el Sistema Vial Integrado desde 2023. Pidieron la presencia del administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. Por Agregar C5N en









Los legisladores buscan que Caputo dé explicaciones en el recinto.

La diputada del Frente Renovador Marina Salzmann presentó un proyecto de resolución para citar a interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de que brinde explicaciones "detalladas, circunstanciadas y documentadas" sobre el destino de los fondos viales nacionales.

Al pedido de interpelación adhirieron numerosos legisladores, como el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez; Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Karen Tepp, entre otros.

La solicitud llegó después de que el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, admitiera que una parte de lo recaudado por el Sistema Vial Integrado (SisVial) se destina a Vialidad, mientras que "la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal".

Marina Salzmann, diputada por el Frente Renovador. Qué propone el proyecto presentado por el peronismo para interpelar a Caputo El proyecto propone que el ministro concurra acompañado por el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, para "complementar con precisión técnica las respuestas”. A su vez, se pide por "el cese inmediato de la utilización de fondos de asignación específica para maquillar el superávit fiscal, y la reactivación urgente de las obras viales paralizadas en todo el país".

Entre los puntos que exige esclarecer, el pedido de la diputada Salzmann apunta a que el Gobierno informe mes a mes cuánto ingresó al SisVial desde el 10 de diciembre de 2023, cuánto se aplicó efectivamente a obras y cuánto quedó sin ejecutar, y si esos fondos fueron colocados en instrumentos financieros.