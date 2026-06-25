25 de junio de 2026 Inicio
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La ola polar es solo el comienzo: una ciclogénesis en el AMBA provocará tormentas y más frío

El ingreso de un sistema de baja presión mantendrá las temperaturas mínimas entre 7 a 15 grados. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para 11 provincias de Argentina. ¿Cuándo llegan las lluvias?

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Buenos Aires está bajo alerta amarilla por temperaturas extremas. 

Buenos Aires está bajo alerta amarilla por temperaturas extremas. 

En medio de la ola polar que afecta gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo, nevadas y viento para varias localidades de Argentina. Además se espera el ingreso de una nueva ciclogénesis que afectará el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que traerá tormentas y más frío.

Con la llegada de la ciclogénesis al AMBA se esperan tormentas, vientos fuertes y fuerte descenso de la  temperatura.
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La costa de Santa Cruz está bajo alerta por vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Mientras que la zona cordillerana de las provincias de Neuquén, Río Negro y norte de Chubut está bajo alerta amarilla por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Por último, las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tucumán, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y Jujuy están bajo alerta por temperaturas extremas.

Desde Meteored confirmaron que una de las provincias más afectadas por el frío será Buenos Aires: "El modelo de pronóstico ECMWF muestra temperaturas mínimas cercanas a 0 °C y 2 °C sobre la franja costera durante la madrugada del viernes, valores que, combinados con el debilitamiento del viento y el enfriamiento radiativo, permitirán la formación de heladas fuertes incluso en zonas próximas al Atlántico, un fenómeno poco frecuente por el efecto moderador del mar".

Ranking de temperaturas: cuáles son las localidades más frías de Argentina

Villa Reynolds San Luis 0ºC
El Calafate Santa Cruz -0.6ºC
Neuquén Neuquén -0.6ºC
San Carlos de Bariloche Río Negro -1.2ºC
Salta Salta -1.3ºC
Malargüe Mendoza -1.6ºC
Perito Moreno Santa Cruz -1.6ºC
Maquinchao Río Negro -2.2ºC
Esquel Chubut -4ºC
La Quiaca Jujuy -6.3ºC

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