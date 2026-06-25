La ola polar es solo el comienzo: una ciclogénesis en el AMBA provocará tormentas y más frío

En medio de la ola polar que afecta gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo, nevadas y viento para varias localidades de Argentina. Además se espera el ingreso de una nueva ciclogénesis que afectará el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que traerá tormentas y más frío.
La costa de Santa Cruz está bajo alerta por vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Mientras que la zona cordillerana de las provincias de Neuquén, Río Negro y norte de Chubut está bajo alerta amarilla por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.
Por último, las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tucumán, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y Jujuy están bajo alerta por temperaturas extremas.
Desde Meteored confirmaron que una de las provincias más afectadas por el frío será Buenos Aires: "El modelo de pronóstico ECMWF muestra temperaturas mínimas cercanas a 0 °C y 2 °C sobre la franja costera durante la madrugada del viernes, valores que, combinados con el debilitamiento del viento y el enfriamiento radiativo, permitirán la formación de heladas fuertes incluso en zonas próximas al Atlántico, un fenómeno poco frecuente por el efecto moderador del mar".