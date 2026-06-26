No llegó el "veranito de San Juan": el frío persiste y rige una alerta por temperaturas extremas El invierno se hace sentir cada vez más en Buenos Aires y el resto del país. Para los próximos días no se espera un repunte térmico y habrá una ausencia de temperaturas atípicamente cálidas para la época. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por frío para varias localidades de Argentina. Por Agregar C5N en









El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana. Redes Sociales

Desde hace más de 10 días que se mantienen las temperaturas en Capital Federal entre los 5 a 10 grados, y la tendencia se mantendrá durante el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevamente alerta amarilla por frío extremo para varias localidades de Argentina.

El llamado "veranito de San Juan" no llegó durante la última semana de junio, un fenómeno meteorológico por el cual se registran días con temperaturas atípicamente cálidas para el período y coincide con el día de San Juan Bautista, para el 24 de junio.

Las provincias bajo alerta por temperaturas extremas son Misiones, Corrientes, Formosa, La Rioja y San Juan. Desde Meteored adelantaron que después del fin de semana "dominará por aire frío polar en el centro del país, afectando con mañanas gélidas y tardes muy frescas la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores".

Frío extremo en CABA: ¿Pueden volver las lluvias este fin de semana? La jornada del viernes se presenta con un ambiente marcadamente invernal tras un amanecer gélido que registró una mínima de 3° y presencia de neblinas matinales. Para la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y se espera que el termómetro ascienda hasta una máxima de 14°, con vientos leves del norte y nubosidad en aumento hacia la noche.

Para el sábado 26 se prevé un breve alivio térmico con una mínima de 8° y una máxima que trepará hasta los 17°, consolidándose como el día más templado de la semana. A lo largo del día el cielo estará parcialmente nublado, desmejorando hacia la noche con mayor presencia de nubes como antesala al cambio de tiempo.

El domingo será el día más inestable y desapacible del fin de semana debido al regreso de las precipitaciones, con una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y 40% durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre una mínima de 9° y una máxima de 14°, panorama que se verá agravado hacia la tarde y la noche por ráfagas de viento del noreste que alcanzarán los 42 a 50 km/h, intensificando la sensación de frío. Ranking de temperaturas extremas por frío en Argentina Junín Buenos Aires 2.1ºC Merlo Buenos Aires 1.8ºC Laboulaye Córdoba 1.7ºC Río Grande Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 1.4ºC San Fernando Buenos Aires 1ºC Santa Rosa La Pampa 0.9ºC Bahía Blanca Buenos Aires 0.4ºC San Juan San Juan 0.2ºC Tandil Buenos Aires -1.7ºC Mar del Plata Buenos Aires -1.8ºC