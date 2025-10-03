3 de octubre de 2025 Inicio
Inminente arribo de tormentas y granizo en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias al AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó en su pronóstico extendido que el mal tiempo volverá en los próximos días. Además, emitió una alerta meteorológica amarilla por viento para varias provincias de Argentina.

El pronóstico anticipó que para el fin de semana llegan las lluvias. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento para varias localidades de Argentina, mientras que para el fin de semana se espera un avance de un frente frío que traerá lluvias y tormentas en el centro y norte del país.

Otro fin de semana con lluvias: cuándo se llegarán las tormentas a Buenos Aires
Otro fin de semana con lluvias: cuándo se llegarán las tormentas a Buenos Aires

Para el primer fin de semana de octubre se espera que vuelva el mal tiempo y las condiciones meteorológicas desmejoren, el SMN detalló que las provincias más afectadas serán Buenos Aires, este de La Pampa y Río Negro, sur y este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos.

"Los modelos de pronóstico indican que algunas tormentas podrían venir acompañadas por ráfagas de viento que superarían los 90 km/h y caída de granizo en forma aislada", explicaron desde el organismo, por lo que los acumulados de lluvia se estiman entre 20 y 50 mm, aunque en sectores puntuales podrían superar los 70 mm.

Mientras que la alerta meteorológica por viento rige para las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca, donde se esperan vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Cómo seguirá el pronóstico en CABA

El pronóstico extendido del SMN anunció que las lluvias y tormentas llegarán el domingo 5 de octubre a la mañana y se mantendrán durante todo el día. La máxima será de 21° y la mínima de 19°, a partir del lunes 6 las temperaturas mínimas descenderán de manera brusca, situándose entre los 7° a 9°.

CABA 3.10.25
Captura de pantalla del SMN.

Captura de pantalla del SMN.

