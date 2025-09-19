IR A
Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

Los hermanos Russo están cumpliendo con los plazos de producción de Avengers: Doomsday y la película más esperada de la franquicia se prepara para finalizar su rodaje.

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: "El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM", arranca.

'Avengers: Doomsday' avanza según lo planeado y los hermanos Russo, según informa el insider DanielRPK, se preparan para finalizar el rodaje de su película más colosal esta misma semana. La primera parte del evento que pondrá fin a la Saga del Multiverso sufrió un severo retraso en el calendario de Disney, pero ahora parece que está a punto de pasar a postproducción para pulir sus efectos especiales y completar su montaje. Además, los cineastas han logrado acabar la película sin filtraciones graves ni demasiado importantes.

Los hermanos Russo están cumpliendo con los plazos de producción de 'Avengers: Doomsday' y la película más esperada de Marvel se prepara para finalizar su rodaje. A pesar de las críticas y la polémica que ha girado alrededor de la producción de 'Avengers: Doomsday', debido a que los hermanos Russo han rodado la película sin un guion finalizado, la Casa de las Ideas ha puesto toda la carne en el asador con esta nueva entrega de los Vengadores donde Robert Downey Jr. hará un regreso triunfal, pero esta vez para encarnar al temible Doctor Doom, quien realizará una peligrosa cacería para poner fin al UCM tal y como lo conocemos.

Qué definieron los directores de Avengers: Doomsday para Marvel

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: "El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM", arranca. "Este villano, maestro en la ciencia y la magia más poderosa, desatará una crisis que se extenderá por todo el multiverso".

La primera del nuevo evento de los hermanos Russo que promete superar a 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame' en los cines se estrenará en diciembre de 2026, y justo un año después tendremos las esperadas 'Secret Wars' en cartelera para ofrecer un espectáculo de superhéroes memorable. ¿Conseguirá Marvel poner fin, con dignidad, a la caótica Saga del Multiverso? Kevin Feige quiere continuar el UCM durante, por lo menos, una década más, pero todo va a depender del resultado de este díptico en la taquilla.

