Alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y otras seis provincias: a qué hora llueve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras seis provincias de Argentina. El organismo informó que para la jornada del miércoles 17 de septiembre se espera una serie de fenómenos acompañados por fuerte caída de granizo y actividad eléctrica.
El SMN detalló que las provincias afectadas son Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y La Pampa, donde se presentarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
"Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", expresaron.
Las tormentas se presentarán en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la ciudad de Bahía Blanca se espera que las lluvias fuertes arriben a primeras horas de la mañana, la mínima será de 11° y la máxima de 20°, y se mantendrán hasta el sábado 20 de septiembre. La misma tendencia se mantendrá en la región de Coronel Suárez y Coronel Pringles.
Desde Meteored añadieron que "la llegada de un sistema frontal frío a partir del 19 de septiembre traerá un cambio significativo, con tormentas organizadas, precipitaciones abundantes y posterior descenso térmico".
Alerta meteorológica amarilla por tormentas: las localidades afectadas
- Buenos Aires: Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas.
- Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta - Este de El Cuy - General Roca.
- La Pampa: Caleu Caleu - Hucal.
- Córdoba: San Justo - Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba.
- Santa Fe: Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.
- Santiago del Estero: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento - Figueroa - Oeste de Alberdi - Oeste de Copo - Oeste de Moreno - Pellegrini.
- Chaco: Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo.