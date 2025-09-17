Alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y otras seis provincias: a qué hora llueve El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones acompañada por caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Por







El SMN detalló que las provincias afectadas son Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y La Pampa, donde se presentarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Luciano Thieberger

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras seis provincias de Argentina. El organismo informó que para la jornada del miércoles 17 de septiembre se espera una serie de fenómenos acompañados por fuerte caída de granizo y actividad eléctrica.

El SMN detalló que las provincias afectadas son Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y La Pampa, donde se presentarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

"Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", expresaron.

Lluvia Buenos Aires Pexels

Las tormentas se presentarán en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la ciudad de Bahía Blanca se espera que las lluvias fuertes arriben a primeras horas de la mañana, la mínima será de 11° y la máxima de 20°, y se mantendrán hasta el sábado 20 de septiembre. La misma tendencia se mantendrá en la región de Coronel Suárez y Coronel Pringles.