17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y otras seis provincias: a qué hora llueve

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones acompañada por caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Por
El SMN detalló que las provincias afectadas son Chaco
El SMN detalló que las provincias afectadas son Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y La Pampa, donde se presentarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.  Luciano Thieberger

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras seis provincias de Argentina. El organismo informó que para la jornada del miércoles 17 de septiembre se espera una serie de fenómenos acompañados por fuerte caída de granizo y actividad eléctrica.

Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias
Te puede interesar:

Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias

El SMN detalló que las provincias afectadas son Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y La Pampa, donde se presentarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

"Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", expresaron.

Lluvia Buenos Aires

Las tormentas se presentarán en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la ciudad de Bahía Blanca se espera que las lluvias fuertes arriben a primeras horas de la mañana, la mínima será de 11° y la máxima de 20°, y se mantendrán hasta el sábado 20 de septiembre. La misma tendencia se mantendrá en la región de Coronel Suárez y Coronel Pringles.

Desde Meteored añadieron que "la llegada de un sistema frontal frío a partir del 19 de septiembre traerá un cambio significativo, con tormentas organizadas, precipitaciones abundantes y posterior descenso térmico".

Alerta meteorológica amarilla por tormentas: las localidades afectadas

  • Buenos Aires: Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas.
  • Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta - Este de El Cuy - General Roca.
  • La Pampa: Caleu Caleu - Hucal.
  • Córdoba: San Justo - Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba.
  • Santa Fe: Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.
  • Santiago del Estero: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento - Figueroa - Oeste de Alberdi - Oeste de Copo - Oeste de Moreno - Pellegrini.
  • Chaco: Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las lluvias aisladas continuarán durante la mañana del lunes.

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: cuándo se va la lluvia y vuelve el veranito en la Ciudad

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo termina el veranito y vuelven las lluvias

Las lluvias vuelven a la Ciudad de Buenos Aires, pero no serán intensas.

Alerta por la llegada de un frente frío: cuándo vuelven las lluvias al AMBA

La inestabilidad crece durante la madrugada del domingo.

¿Vuelve el mal tiempo en el AMBA? Rige una alerta meteorológica por viento y aumenta la probabilidad de lluvias

No obstante, para otros, los días lluviosos se convierten en una oportunidad para disfrutar de un ambiente más introspectivo, relajado o incluso productivo dentro del hogar.  

¿Adiós al calor? Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: cuándo vuelve el frío y las lluvias

Adiós al frío: llega el calor previo a la primavera con máximas de 32 grados en Argentina

Adiós al frío: llega el calor previo a la primavera con máximas de 32 grados en Argentina

Rating Cero

play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

El thriller psicológico de Netflix que mezcla suspenso y terror ya es uno de los fenómenos del año.
play

Llegó hace muy poco a Netflix, tiene suspenso y terror psicológico, y promete ser de las mejores películas de 2025

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina.

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina: "No le respondí"

Amigos de armas, un film estadounidense que fue tendencia en cines en 2016 y ahora lo es en Netflix.
play

Cuál es la trama de Amigos de armas, la película de comedia que está siendo tendencia en Netflix

El llamativo look de Flor Peña para un programa de televisión.

Flor Peña lució un look de otra época: un enterito de jean y unas texanas blancas preciosas

Hace 6 años, se estrenó Avengers: Endgame, el punto más alto alcanzado por la franquicia. Desde entonces, les ha costado replicar el fenómeno que alcanzaron durante la primera década de existencia del MCU y un poco más.

Crisis en Marvel: revelan que para los actores, llegar al UCM ya no es tan importante

últimas noticias

play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

Hace 12 minutos
El Gobierno deslizó la posibilidad de la existencia de adoctrinamiento en las aulas.

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo"

Hace 36 minutos
España viene de ser campeón en la Eurocopa.

España amenaza con no participar del Mundial 2026: ¿cuáles son los antecedentes de boicot?

Hace 37 minutos
León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y afirmó que los desplazados vive en condiciones inaceptables

León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y afirmó que los desplazados viven en "condiciones inaceptables"

Hace 47 minutos
play
El thriller psicológico de Netflix que mezcla suspenso y terror ya es uno de los fenómenos del año.

Llegó hace muy poco a Netflix, tiene suspenso y terror psicológico, y promete ser de las mejores películas de 2025

Hace 1 hora