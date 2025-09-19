19 de septiembre de 2025 Inicio
Qué tenés hacer si encontrás una serpiente en tu patio

Existen medidas simples que ayudan a resguardar la seguridad de las personas y, al mismo tiempo, a preservar al animal sin dañarlo.

Esto es lo que debés hacer si te encontrás con una serpiente en tu casa

Encontrar una serpiente en el patio de casa puede generar sorpresa y hasta temor, especialmente en zonas donde no es común verlas. Ante este tipo de situaciones, los especialistas insisten en la importancia de mantener la calma y actuar con precaución para evitar riesgos innecesarios.

La presencia de estos animales en áreas urbanas o suburbanas suele estar vinculada a cambios en el ambiente, búsqueda de alimento o refugio. Por eso, más allá del susto inicial, también resulta un llamado de atención sobre la convivencia con la fauna y la necesidad de respetar su espacio natural. Contar con información clara sobre cómo proceder es fundamental.

Qué hacer si descubrís una víbora en tu casa

Serpiente pitón

Jorge Suárez, director de Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba, explicó que en esta época del año es común encontrarse con serpientes. “Al ser animales de sangre fría, buscan alimento, calor y completar la etapa de eclosión de los huevos, de donde surgen nuevos ejemplares”, señaló. Suárez agregó que durante el verano estos reptiles aumentan su actividad debido a las altas temperaturas, lo que los lleva a desplazarse con mayor frecuencia.

Como primera recomendación, el comisario advirtió que los vecinos no deben intentar manipular ni capturar al animal. Si bien existen especies venenosas, incluso las culebras cuentan con una ponzoña que utilizan para defenderse o atrapar a sus presas. Por eso, es importante tomar precauciones.

Entre las medidas sugeridas, destacó la utilidad de realizar una fotografía del ejemplar para determinar si se trata de una especie peligrosa y llamar de inmediato al 911 para que sea retirado por personal especializado. Además, aconsejó alejar a niños y mascotas del lugar, evitar usar el espacio donde se encuentra la víbora y, en lo posible, mantenerla a la vista hasta que llegue la ayuda profesional.

