Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo termina el veranito y vuelven las lluvias

Se espera una interrupción en el "veranito porteño" de septiembre con la llegada de un frente frío a la región mientras que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa la llegada de inestabilidad y lluvias.

Después de un fin de semana que regaló temperaturas más que agradables y sensaciones casi primaverales , el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anuncia un cambio radical . Los días de sol y calor ceden su lugar a un frente frío que trae consigo un panorama de inestabilidad, con el regreso de las lluvias y un marcado descenso de las temperaturas para el inicio de la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que un brusco cambio de masa de aire afectará a la región, poniendo fin a la "mini-primavera" que se venía disfrutando. Si bien la jornada del domingo finaliza con temperaturas moderadas, la calma será solo momentánea: el organismo alertó por la llegada de un fenómeno que traerá consigo precipitaciones, en un contexto de clima bastante cambiante.

Según el pronóstico extendido del SMN, se espera que las primeras precipitaciones comiencen a aparecer en las primeras horas de la madrugada del lunes. Aunque no se prevén tormentas intensas, los chaparrones y lluvias aisladas marcarán el comienzo de la semana , haciendo necesario salir de casa con paraguas y abrigos ligeros.

El lunes, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 20°C, con un cielo que permanecerá mayormente nublado. A diferencia de los últimos días, el sol no tendrá protagonismo, y la sensación térmica será de un clima mucho más fresco que el que se venía experimentando.

La inestabilidad continuará, aunque con una pausa en las lluvias durante el martes y el miércoles. Para estos días, el SMN pronostica un clima similar, con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas que no superarán los 21°C. Sin embargo, este será solo un respiro antes de que el mal tiempo se asiente de forma más contundente en la región.

El pronóstico más preocupante llega para el final de la semana. El SMN y otros servicios meteorológicos coinciden en que la inestabilidad regresará con fuerza a partir del jueves, con una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Este nuevo frente de mal tiempo afectará al centro del país y, con especial intensidad, a la zona del AMBA.

Para el jueves, la probabilidad de precipitación subirá a un alarmante 70%, anticipando la llegada de tormentas y un descenso aún más notable de las temperaturas. Se prevén mínimas de 16°C y máximas de 21°C, en un día que estará completamente marcado por la inestabilidad.

El mal tiempo no dará tregua y continuará durante todo el fin de semana. Tanto el viernes como el sábado y el domingo, las probabilidades de lluvia y tormentas se mantendrán en niveles elevados, con valores superiores al 70%. Las temperaturas máximas rondarán los 20°C, mientras que las mínimas se ubicarán en los 12°C. El otoño, que parecía haberse despedido, vuelve a hacer sentir su presencia en pleno camino hacia la primavera.

Pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires del 14 al 20 de septiembre