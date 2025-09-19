Este es el truco para los orzuelos que reveló Natalia Osona y siempre funciona Un orzuelo puede aparecer en el momento menos esperado y convertirse en una molestia inesperada. La influencer Natalia Osona compartió un curioso truco con un anillo de oro que, asegura, hizo desaparecer el bulto en tan solo un día. Por







Una influencer reveló un truco para sacarse un orzuelo de un día al otro.

Un orzuelo puede convertirse en uno de esos pequeños problemas cotidianos que, aunque no revistan gravedad, resultan especialmente molestos. Se trata de un bulto rojo y doloroso que aparece cerca del borde del párpado, muy parecido a un forúnculo o a un grano, y que suele contener pus en su interior. Por lo general, este brote inflamatorio se forma en la parte exterior del párpado, aunque también puede aparecer en la parte interna, donde resulta aún más incómodo.

La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, los orzuelos tienden a desaparecer por sí solos al cabo de unos días. Sin embargo, cuando surgen en el peor momento, antes de un evento, una cita importante o incluso una sesión de fotos, buscamos desesperadamente algún remedio rápido que pueda acelerar el proceso.

Y precisamente eso fue lo que le ocurrió a Natalia Osona, influencer con más de un millón de seguidores en Instagram (@nataliaosona), quien decidió compartir con sus seguidores un curioso truco que asegura le funcionó a la perfección.

orzuelo-ojos-jpg.

Cómo es el truco para eliminar los orzuelos que reveló Natalia Osona Según relató Natalia en su publicación, todo comenzó cuando una amiga le recomendó un método de lo más tradicional, el famoso truco del anillo de oro. Un remedio casero que muchas abuelas llevan décadas transmitiendo de generación en generación y que, pese a sonar un tanto peculiar, ha vuelto a hacerse viral gracias a la experiencia de la influencer.