Este es el truco para los orzuelos que reveló Natalia Osona y siempre funciona

Un orzuelo puede convertirse en uno de esos pequeños problemas cotidianos que, aunque no revistan gravedad, resultan especialmente molestos. Se trata de un bulto rojo y doloroso que aparece cerca del borde del párpado, muy parecido a un forúnculo o a un grano, y que suele contener pus en su interior. Por lo general, este brote inflamatorio se forma en la parte exterior del párpado, aunque también puede aparecer en la parte interna, donde resulta aún más incómodo.
La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, los orzuelos tienden a desaparecer por sí solos al cabo de unos días. Sin embargo, cuando surgen en el peor momento, antes de un evento, una cita importante o incluso una sesión de fotos, buscamos desesperadamente algún remedio rápido que pueda acelerar el proceso.
Y precisamente eso fue lo que le ocurrió a Natalia Osona, influencer con más de un millón de seguidores en Instagram (@nataliaosona), quien decidió compartir con sus seguidores un curioso truco que asegura le funcionó a la perfección.
Cómo es el truco para eliminar los orzuelos que reveló Natalia Osona
Según relató Natalia en su publicación, todo comenzó cuando una amiga le recomendó un método de lo más tradicional, el famoso truco del anillo de oro. Un remedio casero que muchas abuelas llevan décadas transmitiendo de generación en generación y que, pese a sonar un tanto peculiar, ha vuelto a hacerse viral gracias a la experiencia de la influencer.
Lo más sorprendente para Natalia fue comprobar que, al día siguiente, el orzuelo había desaparecido por completo. "Es flipante, así que nada, darle la razón a todas las abuelas del mundo", confesó entre sonrisas.
Paso a paso: así se aplica el truco del anillo de oro
Aunque pueda parecer sencillo, este remedio tiene una serie de pasos que conviene seguir al pie de la letra:
- Un dato importante que nos advierte Natalia, es utilizar un anillo que sea 100% de oro. No valen imitaciones ni piezas bañadas.
- Limpia y desinfecta bien el anillo. Antes de ponerlo en contacto con la piel, es imprescindible lavarlo para evitar cualquier riesgo de infección.
- Frotar el anillo contra una toalla, así el objetivo es generar calor a través de la fricción.
- Con cuidado, se coloca el anillo caliente sobre el orzuelo, en la zona afectada para que el calor actúe.
- Repetir el proceso cinco veces.