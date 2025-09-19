IR A
IR A

Fue un éxito en cines y ahora atrapa a todos en Netflix

La plataforma de streaming acaba de sumar a su catálogo una de las mejores producciones de los últimos años. Reúne a un elenco de estrellas en una historia con humor, acción y giros inesperados.

La película llegó a Netflix a mediados de septiembre.

La película llegó a Netflix a mediados de septiembre.

Netflix renueva su catálogo en septiembre con una gran cantidad de series y largometrajes que llegan por primera vez a la plataforma de streaming. Algunas son estrenos absolutos, pero otras son viejas joyas, como una película espectacular que fue un éxito en cines y ahora atrapa a todos los suscriptores.

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
Te puede interesar:

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

Se trata de La gran estafa (Ocean’s Eleven), el éxito de 2001 protagonizado por George Clooney y Brad Pitt junto a un elenco estelar. La producción y sus dos secuelas, La nueva gran estafa (2004) y Ahora son 13 (2007), están disponibles en la plataforma desde el sábado 13 de septiembre.

Dirigida por Steven Soderbergh, fue incluida en un reciente ranking de The New York Times que eligió a las 100 mejores películas del siglo XXI. La gran estafa combina acción, humor e intriga con giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla y la convirtieron en un clásico de los últimos años.

La gran estafa / Ocean's eleven

Netflix: sinopsis de La gran estafa

Danny Ocean es un carismático ladrón que acaba de quedar en libertad condicional. Tras salir de la cárcel, lo primero que hace es buscar a su amigo y antiguo socio, Rusty Ryan, para proponerle su golpe más ambicioso: robar al mismo tiempo tres de los principales casinos de Las Vegas.

Para lograrlo, deciden reclutar cómplices y forman un equipo de 11 delincuentes, cada uno el mejor en lo que hace. Pero todo se complica cuando Danny descubre que el dueño de los casinos, Terry Benedict, está saliendo con su exesposa Tess, un dato que podría poner en peligro toda la operación.

Tráiler de La gran estafa

Embed - OCEAN'S 11 (Trailer español)

Reparto de La gran estafa

  • George Clooney como Daniel "Danny" Ocean.
  • Brad Pitt como Rusty Ryan.
  • Matt Damon como Linus Caldwell.
  • Don Cheadle como Basher Tarr.
  • Scott Caan como Turk Malloy.
  • Casey Affleck como Virgil Malloy.
  • Elliott Gould como Reuben Tishkoff.
  • Bernie Mac como Frank Catton/Ramón Escalante.
  • Eddie Jemison como Livingston Dell.
  • Carl Reiner como Saul Bloom.
  • Shaobo Qin como "El increíble" Yen.
  • Andy García como Terry Benedict.
  • Julia Roberts como Tess Ocean.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una película estadounidense de 2001, que está siendo tendencia ahora en Netflix en septiembre 2025.
play

Crazy / Beautiful es la erótica película que protagoniza Kirsten Dunst y es cada vez más vista en Netflix: de qué se trata

¿Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix

Furor en Netflix: esta película combina una industria muy particular, dos amigos y mucha comedia.
play

Furor en Netflix: esta película combina una industria muy particular, dos amigos y mucha comedia

Las nuevas producciones en Netflix que no te podés perder
play

Esta serie de secretos, corrupción y un negocio ilegal lanzó una nueva temporada en Netflix y es tendencia: cuál es

La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia.
play

La espectacular película de Netflix protagonizada por Nicolas Cage que te va a encantar

Las actrices se emocionaron al subir juntas al escenario del Teatro Cervantes.
play

La emoción de Moria Casán junto a Sofía Gala sobre el escenario: "El teatro es..."

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 44 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 52 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 1 hora
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora