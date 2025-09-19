Fue un éxito en cines y ahora atrapa a todos en Netflix La plataforma de streaming acaba de sumar a su catálogo una de las mejores producciones de los últimos años. Reúne a un elenco de estrellas en una historia con humor, acción y giros inesperados.







La película llegó a Netflix a mediados de septiembre.

Netflix renueva su catálogo en septiembre con una gran cantidad de series y largometrajes que llegan por primera vez a la plataforma de streaming. Algunas son estrenos absolutos, pero otras son viejas joyas, como una película espectacular que fue un éxito en cines y ahora atrapa a todos los suscriptores.

Se trata de La gran estafa (Ocean’s Eleven), el éxito de 2001 protagonizado por George Clooney y Brad Pitt junto a un elenco estelar. La producción y sus dos secuelas, La nueva gran estafa (2004) y Ahora son 13 (2007), están disponibles en la plataforma desde el sábado 13 de septiembre.

Dirigida por Steven Soderbergh, fue incluida en un reciente ranking de The New York Times que eligió a las 100 mejores películas del siglo XXI. La gran estafa combina acción, humor e intriga con giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla y la convirtieron en un clásico de los últimos años.

La gran estafa / Ocean's eleven Netflix

Netflix: sinopsis de La gran estafa Danny Ocean es un carismático ladrón que acaba de quedar en libertad condicional. Tras salir de la cárcel, lo primero que hace es buscar a su amigo y antiguo socio, Rusty Ryan, para proponerle su golpe más ambicioso: robar al mismo tiempo tres de los principales casinos de Las Vegas.

Para lograrlo, deciden reclutar cómplices y forman un equipo de 11 delincuentes, cada uno el mejor en lo que hace. Pero todo se complica cuando Danny descubre que el dueño de los casinos, Terry Benedict, está saliendo con su exesposa Tess, un dato que podría poner en peligro toda la operación. Tráiler de La gran estafa Embed - OCEAN'S 11 (Trailer español) Reparto de La gran estafa George Clooney como Daniel "Danny" Ocean.

Brad Pitt como Rusty Ryan.

Matt Damon como Linus Caldwell.

Don Cheadle como Basher Tarr.

Scott Caan como Turk Malloy.

Casey Affleck como Virgil Malloy.

Elliott Gould como Reuben Tishkoff.

Bernie Mac como Frank Catton/Ramón Escalante.

Eddie Jemison como Livingston Dell.

Carl Reiner como Saul Bloom.

Shaobo Qin como "El increíble" Yen.

Andy García como Terry Benedict.

Julia Roberts como Tess Ocean.