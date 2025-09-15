Hay alerta por tormentas en cinco provincias: cuándo se va la lluvia y vuelve el veranito en la Ciudad El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos amarillos por precipitaciones que dejarán acumulados de hasta 50 mm. En la zona del AMBA, la semana comienza con algunos chaparrones. Por







Las lluvias aisladas continuarán durante la mañana del lunes. Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias y tormentas para cinco provincias que este lunes registrarán precipitaciones con acumulados de hasta 50 mm, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también comienza la semana con condiciones inestables.

En la Ciudad de Buenos Aires se esperan algunas lluvias aisladas durante la mañana, con una mínima de 14°. A partir del mediodía empezará a aparecer el sol: el cielo estará algo nublado y la máxima llegará a 21°. Los próximos días serán similares, con bastante nubosidad pero sin precipitaciones.

Las tormentas más fuertes se darán en Corrientes, el norte de Entre Ríos, el sureste de Chaco y el este de Santa Fe, que se encuentran bajo alerta por precipitaciones de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo, con acumulados entre 30 y 50 mm.

Además, para el noroeste de Chubut rige una alerta por lluvias persistentes que dejarán valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, aunque pueden ser superados de manera puntual. No se descarta que en las zonas más altas se dé en forma de lluvia y nieve mezclada.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta Alerta tormenta 15-09-25 SMN

Corrientes: toda la provincia.

toda la provincia. Entre Ríos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando. Santa Fe: Garay, La Capital, San Jerónimo, General Obligado, San Javier y Vera. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por lluvia Alerta por lluvia 15-09-25 SMN Chubut: cordillera de Cushamen, cordillera de Futaleufú, cordillera de Languiñeo y cordillera de Tehuelches.