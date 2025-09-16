16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por fuertes precipitaciones, mientras que en paralelo el invierno se despide con inestabilidad de cara al fin de semana.

Por
Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias

Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias

Redes sociales de Tomas Barak vía X

Los últimos días del invierno se despiden con un aumento de la inestabilidad de cara a la primavera, en el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantaron que las lluvias y tormentas podrían arribar entre el sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Las lluvias aisladas continuarán durante la mañana del lunes.
Te puede interesar:

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: cuándo se va la lluvia y vuelve el veranito en la Ciudad

A pesar de que continúa la tendencia de mañanas frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con mínimas entre los 11 a 15 grados. El pronóstico extendido del SMN adelantó que las máximas rondarán entre los 19 y 24 grados durante los últimos días del invierno.

Sin embargo, la temporada de frío se despide con un aumento de la inestabilidad de cara al arribo de la primavera, desde Meteored informaron que "los primeros eventos de lluvia y tormenta se manifestarán de manera puntual y aislada, especialmente en zonas del Litoral y la región pampeana. Se tratará de fenómenos erráticos y, en la mayoría de los casos, de acumulados modestos".

En esta línea aclararon desde Meteored que el ingreso de un frente frío los días previos al fin de semana será determinante para aumentar las probabilidades de precipitaciones: "Se espera que, al interactuar con la masa de aire húmeda y cálida preexistente, desencadene lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad sobre la franja este del país, incluyendo gran parte de la región pampeana y el Litoral".

Eso no es todo, para la jornada del martes 16 de septiembre el SMN publicó una alerta meteorológica amarilla por lluvias en la zona cordillerana de la provincia de Chubut, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo termina el veranito y vuelven las lluvias

Las lluvias vuelven a la Ciudad de Buenos Aires, pero no serán intensas.

Alerta por la llegada de un frente frío: cuándo vuelven las lluvias al AMBA

La inestabilidad crece durante la madrugada del domingo.

¿Vuelve el mal tiempo en el AMBA? Rige una alerta meteorológica por viento y aumenta la probabilidad de lluvias

No obstante, para otros, los días lluviosos se convierten en una oportunidad para disfrutar de un ambiente más introspectivo, relajado o incluso productivo dentro del hogar.  

¿Adiós al calor? Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: cuándo vuelve el frío y las lluvias

Adiós al frío: llega el calor previo a la primavera con máximas de 32 grados en Argentina

Adiós al frío: llega el calor previo a la primavera con máximas de 32 grados en Argentina

Inminente arribo de una mini primavera en Buenos Aires: cuándo pueden volver las lluvias

Inminente arribo de una mini primavera en Buenos Aires con probabilidades de sorpresivas lluvias

Rating Cero

Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

El otro París, una serie estadounidense que está siendo lo mejor de Netflix en este momento.
play

El otro París es la serie romántica del momento en Netflix: qué historia cuenta

Marvel Zombies, una nueva serie que lanza el Universo Cinematográfico de Marvel y se estrenará el 24 de septiembre.
play

Tráiler completo: Marvel Zombies anticipa su estreno de septiembre 2025

Cuál es la imperdible serie de Netflix que estrenó su segunda temporada.
play

Tiene 8 capítulos, está en Netflix y tiene una trama que roza lo prohibido: serie imperdible

Sabrina Rojas recordó sus inicios como modelo y destacó el drástico cambio físico que atravesó en su carrera.

La impresionante transformación de Sabrina Rojas: así se veía de más joven

últimas noticias

El Presidente hablará en la CPAC de Paraguay. 

Milei llegó a Paraguay para participar de la cumbre conservadora de la CPAC

Hace 18 minutos
Israel avanza sobre el territorio de la Franja de Gaza

Israel expandió la ofensiva contra Hamás y el ministro de Defensa aseguró que "Gaza está en llamas"

Hace 28 minutos
Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Hace 39 minutos
Se publicó el padrón electoral para los comicios.

Se publicó el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025

Hace 46 minutos
Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

Hace 55 minutos