Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por fuertes precipitaciones, mientras que en paralelo el invierno se despide con inestabilidad de cara al fin de semana.







Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias Redes sociales de Tomas Barak vía X

Los últimos días del invierno se despiden con un aumento de la inestabilidad de cara a la primavera, en el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantaron que las lluvias y tormentas podrían arribar entre el sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

A pesar de que continúa la tendencia de mañanas frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con mínimas entre los 11 a 15 grados. El pronóstico extendido del SMN adelantó que las máximas rondarán entre los 19 y 24 grados durante los últimos días del invierno.

Sin embargo, la temporada de frío se despide con un aumento de la inestabilidad de cara al arribo de la primavera, desde Meteored informaron que "los primeros eventos de lluvia y tormenta se manifestarán de manera puntual y aislada, especialmente en zonas del Litoral y la región pampeana. Se tratará de fenómenos erráticos y, en la mayoría de los casos, de acumulados modestos".

En esta línea aclararon desde Meteored que el ingreso de un frente frío los días previos al fin de semana será determinante para aumentar las probabilidades de precipitaciones: "Se espera que, al interactuar con la masa de aire húmeda y cálida preexistente, desencadene lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad sobre la franja este del país, incluyendo gran parte de la región pampeana y el Litoral".

Eso no es todo, para la jornada del martes 16 de septiembre el SMN publicó una alerta meteorológica amarilla por lluvias en la zona cordillerana de la provincia de Chubut, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.