Llegan las tormentas durante el fin de semana: al menos 9 provincias esperan las lluvias El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó alerta amarilla para varias provincias y advirtió precipitaciones de hasta 50 milímetros, actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo en el centro del país.







Hay alerta amarilla por tormentas para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas en 9 provincias para este viernes 19 de septiembre. A su vez, rige una advertencia por lluvias y otra por viento Zonda en distintas zonas del país.

Durante la madrugada y la mañana del viernes el cielo estará algo nublado y no se descartan precipitaciones en el AMBA. Hacia la tarde aumentará la posibilidad de chaparrones y, ya en horas de la noche, se esperan lluvias dispersas. Las temperaturas irán de una mínima de 16 grados a una máxima de 21.

El sábado 20, el momento de mayor inestabilidad climática se concentrará en la zona central del país. Buenos Aires, La Pampa, el sur de Santa Fe y Córdoba, junto con el AMBA, registrarán tormentas fuertes con lluvias extendidas. Para la Ciudad de Buenos Aires, el organismo nacional anticipa que las precipitaciones comenzarán durante la tarde y continuarán a lo largo de la noche

smn Zonas bajo alerta de tormentas.

Alerta por tormentas: las zonas afectadas Amarilla:

Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo en: Buenos Aires -menos el centro y el este- (en la madrugada y la mañana);

-menos el centro y el este- (en la madrugada y la mañana); Entre Ríos (en la madrugada);

(en la madrugada); sur de Corrientes (en la madrugada);

(en la madrugada); centro y norte de Santa Fe (en la madrugada);

(en la madrugada); sur de Córdoba (en la madrugada);

(en la madrugada); sur y centro de San Luis (en la madrugada);

(en la madrugada); este de Mendoza (en la madrugada);

(en la madrugada); norte y este de La Pampa (en la madrugada);

(en la madrugada); este de Río Negro (en la madrugada). Naranja: suroeste de Buenos Aires (en la madrugada);

(en la madrugada); sureste de La Pampa (en la madrugada). El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensos chaparrones, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.