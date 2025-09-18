19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Llegan las tormentas durante el fin de semana: al menos 9 provincias esperan las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó alerta amarilla para varias provincias y advirtió precipitaciones de hasta 50 milímetros, actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo en el centro del país.

Por
Hay alerta amarilla por tormentas para el fin de semana.

Hay alerta amarilla por tormentas para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas en 9 provincias para este viernes 19 de septiembre. A su vez, rige una advertencia por lluvias y otra por viento Zonda en distintas zonas del país.

Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias
Te puede interesar:

Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias

Durante la madrugada y la mañana del viernes el cielo estará algo nublado y no se descartan precipitaciones en el AMBA. Hacia la tarde aumentará la posibilidad de chaparrones y, ya en horas de la noche, se esperan lluvias dispersas. Las temperaturas irán de una mínima de 16 grados a una máxima de 21.

El sábado 20, el momento de mayor inestabilidad climática se concentrará en la zona central del país. Buenos Aires, La Pampa, el sur de Santa Fe y Córdoba, junto con el AMBA, registrarán tormentas fuertes con lluvias extendidas. Para la Ciudad de Buenos Aires, el organismo nacional anticipa que las precipitaciones comenzarán durante la tarde y continuarán a lo largo de la noche

smn
Zonas bajo alerta de tormentas.

Zonas bajo alerta de tormentas.

Alerta por tormentas: las zonas afectadas

Amarilla:

Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo en:

  • Buenos Aires -menos el centro y el este- (en la madrugada y la mañana);
  • Entre Ríos (en la madrugada);
  • sur de Corrientes (en la madrugada);
  • centro y norte de Santa Fe (en la madrugada);
  • sur de Córdoba (en la madrugada);
  • sur y centro de San Luis (en la madrugada);
  • este de Mendoza (en la madrugada);
  • norte y este de La Pampa (en la madrugada);
  • este de Río Negro (en la madrugada).

Naranja:

  • suroeste de Buenos Aires (en la madrugada);
  • sureste de La Pampa (en la madrugada).

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensos chaparrones, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Servicio Meteorológico adelantó el pronóstico de lluvias en el AMBA.

Cambió el pronóstico y es inminente el arribo de las lluvias: rige una alerta meteorológica naranja por tormentas

El SMN detalló que las provincias afectadas son Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y La Pampa, donde se presentarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. 

Alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y otras seis provincias: a qué hora llueve

Las lluvias aisladas continuarán durante la mañana del lunes.

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: cuándo se va la lluvia y vuelve el veranito en la Ciudad

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo termina el veranito y vuelven las lluvias

Las lluvias vuelven a la Ciudad de Buenos Aires, pero no serán intensas.

Alerta por la llegada de un frente frío: cuándo vuelven las lluvias al AMBA

La inestabilidad crece durante la madrugada del domingo.

¿Vuelve el mal tiempo en el AMBA? Rige una alerta meteorológica por viento y aumenta la probabilidad de lluvias

Rating Cero

Mario Pergolini se burló del llanto de Andy Kusnetzoff por el ajuste del Gobierno al área de discapacidad

Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo

Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Greys Anatomy en un accidente de tránsito.

Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Grey's Anatomy en un accidente de tránsito

Lamine Yamal comenzó su romance con Nicki Nicole hace poco más de un mes.
play

La familia de Lamine Yamal no quiere a Nicki Nicole: "La relación los aterroriza"

Giralt y Varsky no relatarán a River Plate y la noticia sorprendió a los hinchas.

Giralt y Varsky no relatarán a River contra Atlético Tucumán: quiénes los reemplazarán

Marvel decidió renovar su serie más exitosa y generó mucha expectativa.

Marvel renovó su serie más exitosa y sorprendió a los fans: se filmará en 2026

Pity Álvarez se prepara para la vuelta en Vélez.
play

Ni Viejas Locas, ni Intoxicados: qué banda acompañará a Pity Álvarez en su esperado regreso en Vélez

últimas noticias

Hay alerta amarilla por tormentas para el fin de semana.

Llegan las tormentas durante el fin de semana: al menos 9 provincias esperan las lluvias

Hace 44 minutos
Mario Pergolini se burló del llanto de Andy Kusnetzoff por el ajuste del Gobierno al área de discapacidad

Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo

Hace 49 minutos
El Banco Central vendió dolares por segunda jornada consecutiva.

Implementan controles cambiarios a accionistas, directores y gerentes de entidades financieras

Hace 1 hora
El entrenador de la Sub 20, Diego Placente, presentó la lista.

La Selección Argentina presentó su lista de convocados para el Mundial Sub 20

Hace 2 horas
Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Greys Anatomy en un accidente de tránsito.

Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Grey's Anatomy en un accidente de tránsito

Hace 2 horas