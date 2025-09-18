Cambió el pronóstico y es inminente el arribo de las lluvias: rige una alerta meteorológica naranja por tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas. Por







De cara al fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó en su pronóstico extendido que vuelven las lluvias y el mal tiempo. El organismo informó que durante la jornada del jueves 18 de septiembre rige una alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas para nueve provincias de Argentina.

El SMN pronosticó que para el jueves se esperan chaparrones aislados durante la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 23°. El cielo se mantendrá nublado y encapotado durante el viernes 19 de septiembre, donde las lluvias retornarán durante la tarde/noche, con una mínima de 16° y máxima de 26°.

Para el fin de semana, las tormentas incrementarán su intensidad durante el sábado 20 de septiembre, y se mantendrán durante todo el día, con una mínima de 16° y máxima de 20°. Para el día de la primavera, el 21 de septiembre, el mal tiempo podrá presentarse durante la mañana, sin embargo, el sol volverá recién a partir del lunes 22-

En paralelo, el SMN emitió alertas amarillas por tormentas para las provincias de Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, San Luis, Mendoza, Río Negro y Buenos Aires, en estas dos últimas regiones también rige una alerta naranja.

Desde el organismo explicaron que las tormentas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.



Desde hoy hasta el fin de semana habrá tormentas fuertes o severas recurrentes en distintos sectores del centro y norte del país.



Alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas: las localidades afectadas Corrientes: Bella Vista - Esquina - Goya - Lavalle - Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar.

Bella Vista - Esquina - Goya - Lavalle - Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar. Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo - Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes.

Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo - Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes. Santa Fe : General Obligado - San Javier - Vera.

: General Obligado - San Javier - Vera. Formosa: Patiño - Bermejo - Matacos - Ramón Lista.

Patiño - Bermejo - Matacos - Ramón Lista. Buenos Aires: Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas.

Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas. Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta - Avellaneda - Pichi Mahuida - Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó.

Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta - Avellaneda - Pichi Mahuida - Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó. La Pampa: Curacó - Lihuel Calel - Chalileo - Limay Mahuida - Loventué - Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán.

Curacó - Lihuel Calel - Chalileo - Limay Mahuida - Loventué - Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán. San Luis: Gobernador Dupuy - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera.

Gobernador Dupuy - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera. Mendoza: Zona baja de Malargüe - General Alvear - Zona baja de San Rafael.