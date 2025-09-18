IR A
IR A

Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Grey's Anatomy en un accidente de tránsito

El actor de 46 años falleció cuando su vehículo colisionó con otro que circulaba en sentido contrario en una autopista de Los Ángeles.

Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Greys Anatomy en un accidente de tránsito.

Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Grey's Anatomy en un accidente de tránsito.

Hollywood se encuentra en estado de shock luego de conocerse que Brad Everett Young, el reconocido actor que trabajó en Grey's Anatomy, falleció este domingo en un trágico accidente de tránsito.

Javier Milei junto a Peter Lamelas.
Te puede interesar:

Quién es Peter Lamelas, el emigrante cubano que pidió la "eliminación del peronismo y la izquierda"

Según confirmó su representante, Paul Christensen, Young perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido cuando su vehículo colisionó con otro que circulaba en sentido contrario por la autopista 134 cerca de Los Ángeles.

Brad Everett Young, de 46 años, murió en el acto por las heridas que le causó el accidente mientras que el otro conductor sobrevivió y fue internado de urgencia.

Además de su carrera como actor, desarrolló un distinguido camino como fotógrafo, retratando a figuras de Hollywood como Sarah Michelle Gellar, David Harbour y Emma Caulfield Ford para revistas como Vogue y The Hollywood Reporter.

En 2015 fundó Dream Loud Official, una iniciativa que promovía la educación artística en escuelas de Estados Unidos, causa que defendió con pasión. "Vivió su misión de mantener con vida la creatividad y su legado continuará a través de Dream Loud Official", declaró Christensen, quien también destacó "la pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban".

Brad Everett Young
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Pánico en los mercados: los bonos cayeron 14% y el riesgo país superó los 1.400 puntos

Bad Bunny se negó a dar shows en Estados Unidos durante su gira mundial: el polémico motivo.

Bad Bunny se negó a dar shows en Estados Unidos durante su gira mundial: el polémico motivo

Lionel Messi metió el gol número 880 en toda su carrera.
play

Lionel Messi volvió a brillar: gol y asistencia para la victoria de Inter Miami sobre Seattle Sounders por 3-1

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de 15 millones de dólares.

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de u$s15 millones

Cayó el estafador de Tinder, el protagonista del documental de Netflix que era buscado por Interpol.

Cayó el "estafador de Tinder", el protagonista del documental de Netflix que era buscado por Interpol

Tyler Robinson, el acusado por el crimen de Charlie Kirk.

La Fiscalía pedirá pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk

últimas noticias

Hay alerta amarilla por tormentas para el fin de semana.

Llegan las tormentas durante el fin de semana: al menos 9 provincias esperan las lluvias

Hace 52 minutos
Mario Pergolini se burló del llanto de Andy Kusnetzoff por el ajuste del Gobierno al área de discapacidad

Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo

Hace 57 minutos
El Banco Central vendió dolares por segunda jornada consecutiva.

Implementan controles cambiarios a accionistas, directores y gerentes de entidades financieras

Hace 1 hora
El entrenador de la Sub 20, Diego Placente, presentó la lista.

La Selección Argentina presentó su lista de convocados para el Mundial Sub 20

Hace 2 horas
Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Greys Anatomy en un accidente de tránsito.

Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Grey's Anatomy en un accidente de tránsito

Hace 2 horas