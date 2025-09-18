Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Grey's Anatomy en un accidente de tránsito El actor de 46 años falleció cuando su vehículo colisionó con otro que circulaba en sentido contrario en una autopista de Los Ángeles.







Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Grey's Anatomy en un accidente de tránsito.

Hollywood se encuentra en estado de shock luego de conocerse que Brad Everett Young, el reconocido actor que trabajó en Grey's Anatomy, falleció este domingo en un trágico accidente de tránsito.

Según confirmó su representante, Paul Christensen, Young perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido cuando su vehículo colisionó con otro que circulaba en sentido contrario por la autopista 134 cerca de Los Ángeles.

Brad Everett Young, de 46 años, murió en el acto por las heridas que le causó el accidente mientras que el otro conductor sobrevivió y fue internado de urgencia.

Además de su carrera como actor, desarrolló un distinguido camino como fotógrafo, retratando a figuras de Hollywood como Sarah Michelle Gellar, David Harbour y Emma Caulfield Ford para revistas como Vogue y The Hollywood Reporter.

En 2015 fundó Dream Loud Official, una iniciativa que promovía la educación artística en escuelas de Estados Unidos, causa que defendió con pasión. "Vivió su misión de mantener con vida la creatividad y su legado continuará a través de Dream Loud Official", declaró Christensen, quien también destacó "la pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban".

