Inicia el juicio contra el represor Adolfo Donda por la apropiación de su sobrina Victoria Donda

Adolfo Donda ya está condenado bajo dos sentencias previas con pena de prisión perpetua, una en el juicio conocido como ESMA II (2011) y otra del proceso conocido como ESMA III (2017), al que todavía la Cámara Federal de Casación Penal debe revisar.

Quién es Adolfo Donda

Donda fue el jefe de operaciones del Grupo de tareas 3.3 de la ESMA y fue el Segundo Jefe de Inteligencia. En el 2011 fue condenado por distintos crímenes de les humanidad durante la última dictadura militar.

Adolfo es hermano de José María Donda y cuñado de María Hilda Pérez, militantes montoneros desaparecidos en 1977 y padres de la titular del Inadi Victoria Donda, y está acusado de haber participado de la retención, ocultamiento, entrega de su sobrina, nacida y sustraída durante el cautiverio en la ESMA .

José María fue visto por última vez en la Comisaría 3° de Castelar junto a su esposa, quien estando embarazada fue trasladada a la exESMA, donde dio luz a Victoria. Distintos testigos declararon que el represor estuvo presente en sesiones de tortura a María Pérez.

"Me resulta casi inverosímil pensar que no supiese que yo había nacido con vida y cuál era mi paradero", indicó Victoria ante los hechos.

Además testigos acusan a Adolfo de haber realizado el “traslado” de su cuñada secuestrada a los vuelos de la muerte. Según testimonió Alicia Ruscovsky, quien lo acusó de querer robarle su propia casa al pedirle la escritura bajo tortura, Donda le habría dicho: "Esta es una guerra. Y en la guerra no se puede ser piadoso con el enemigo. No lo fui con mi propio hermano, que era monto. No lo fui con mi cuñada, que estuvo chupada como vos acá en la ESMA. Y fue trasladada, como lo vas a ser vos también si no hacés los deberes. No tuve ningún tipo de condescendencia ni culpa. Porque ésta es una guerra y ellos estaban en el otro bando. Es así la cosa: o ganamos nosotros o ganan ustedes. Así que más vale que vayas largando lo que tengas".

Según testimonió Lisandro Cubas, Donda le habría prometido a su cuñada que se reencontraría con su esposo y que su hija sería entregada a su familia materna hasta que se reunieran todos.

Adolfo Donda

La Justicia concedió salidas transitorias a Donda, tío de Victoria Donda

En octubre, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, le concedió al condenado en otras causas de lesa humanidad, salidas transitorias, lo que generó el rechazo de sobrevivientes de la exESMA y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los jueces de la Sala II de Casación resaltaron que Adolfo Donda cumplía con todos los requisitos legales para acceder a las salidas transitorias y que contaba con informes positivos sobre su conducta, emitidos por distintas áreas del Servicio Penitenciario Federal.