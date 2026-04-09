9 de abril de 2026 Inicio
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Caso ANDIS: piden indagar a Diego Spagnuolo y otros funcionarios por presunto desvío de $75 mil millones

El fiscal Franco Picardi determinó una nueva ronda de citaciones, que incluye a otras 28 personas del sector. La Justicia investiga una supuesta malversación en favor de empresarios vinculados al Gobierno.

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Diego Spagnuolo, extitular de la Andis.

El fiscal Franco Picardi solicitó que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo y otras 28 personas brinden declaración indagatoria ante la Justicia, en el marco de la investigación por un presunto desvío de $75 mil millones.

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La periodista Martina Garbarz se refirió en De Una, por C5N, a la magnitud de la investigación judicial: "Se avanza en nuevas indagatorias en 29 involucrados en el direccionamiento y desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entre ellos, investiga al extitular Diego Spagnuolo y a Daniel Garbellini. El caso Andis ya lleva 19 procesados e investigados".

"Ahora se sumarán otras 29 declaraciones indagatorias para los que podrían haber sido parte de un esquema de corrupción con el dinero del grupo más vulnerable de los vulnerables, que son las personas con discapacidad. El pedido de indagatoria es del fiscal Franco Picardi. Investiga un direccionamiento del dinero de los insumos de alto costo", agregó en esta línea.

Spagnuolo le confirmó a la Justicia la existencia de los audios pero aseguró que fueron modificados
Diego Spagnuolo, extitular de la Andis.

Diego Spagnuolo, extitular de la Andis.

En este marco, Garbarz explicó el mecanismo que se encuentra bajo la lupa de la Justicia: "Utilizaban el Programa Incluir Salud para direccionar dinero que debería haber ido a las personas con discapacidad para favorecer a empresarios amigos del Gobierno. También se investigan los retornos y las coimas para el Gobierno".

Los hechos descubiertos por la Fiscalía resaltaron la relevancia pública del caso: los insumos que se comercializaron ilegalmente son dispositivos y tecnologías médicas que son costosas para el sistema de salud. Se trata de unas prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros.

El Programa Incluir Salud fue creado para diseñar e implementar políticas públicas destinadas a esta población especialmente vulnerable. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que los jefes de la organización criminal montaron allí un servicio ilícito de pagos permanentes para un determinado grupo empresarial, en perjuicio de las arcas del Estado y de la población destinataria de las políticas públicas de Andis.

Diego Spagnuolo, envuelto en el escándalo de las coimas en ANDIS

El 10 de marzo de 2025, Spagnuolo recibió un mail en su casilla de correo electrónico corporativa donde un empresario llamado Luis Cella le hacía saber que su empresa Prevent estaba siendo discriminada y que no podía ingresar al sistema de sorteo de precios para proveer a la ANDIS y al programa Prevenir Salud.

En el mensaje, el empresario le reclamaba a Spagnuolo por la falta de respuestas a los reiterados mails en los que le advertía que "un puñado de empresas seleccionadas a dedo y operadores externos manejan este perverso y corrupto sistema de compras".

"A la falta de respuestas en todo este tiempo transcurrido y callando y dejando ud que esto siga sucediendo, me veo obligado por la ausencia de acción de su parte a realizar las denuncias correspondientes y que el tema tome conocimiento público", señalaba Cella en el mail.

"Es lamentable dr Spagnuolo que en este gobierno ocurran estas cosas y ud permita este accionar. Su amigo el dr Miguel Ángel Calvete me dijo que le informaría a ud en forma directa este tema y que resolvería el problema a la brevedad que nos lleva a esta desagradable situación", agregó.

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