La justicia concedió salidas transitorias al represor de la ESMA Adolfo Donda, tío de Victoria Donda. 

Donda resolucion

Quién es Adolfo Donda

Donda fue el jefe de operaciones del Grupo de tareas 3.3 de la ESMA y fue el Segundo Jefe de Inteligencia. En el 2011 fue condenado por distintos crímenes de les humanidad durante la última dictadura militar.

Adolfo es hermano de José María Donda y cuñado de María Hilda Pérez, militantes montoneros desaparecidos en 1977 y padres de la titular del Inadi Victoria Donda, y está acusado de haber participado de la retención, ocultamiento, entrega de su sobrina, nacida y sustraída durante el cautiverio en la ESMA y entregada al ex prefecto Juan Azic.

Además fue acusado de haber realizado el “traslado” de su cuñada secuestrada a los vuelos de la muerte. Según testimonió Alicia Ruscovsky, quien lo acusó de querer robarle su propia casa al pedirle la escritura bajo tortura, Donda le habría dicho:

"Esta es una guerra. Y en la guerra no se puede ser piadoso con el enemigo. No lo fui con mi propio hermano, que era monto. No lo fui con mi cuñada, que estuvo chupada como vos acá en la ESMA. Y fue trasladada, como lo vas a ser vos también si no hacés los deberes. No tuve ningún tipo de condescendencia ni culpa. Porque ésta es una guerra y ellos estaban en el otro bando. Es así la cosa: o ganamos nosotros o ganan ustedes. Así que más vale que vayas largando lo que tengas".

Según testimonió Lisandro Cubas, Donda le habría prometido a su cuñada que se reencontraría con su esposo y que su hija sería entregada a su familia materna hasta que se reunieran todos.

José María Donda y Maria Hilda Pérez José María Donda y Maria Hilda Pérez

Las condenas de Adolfo Donda

En 1987, Adolfo Donda fue procesado por más de 62 delitos de lesa humanidad que incluían secuestros, tormentos y homicidios pero quedó libre al ser favorecido por la Ley de Obediencia Debida dictada en Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín.

En 1997, el juez Baltasar Garzón solicitó su extradición a España acusado por la desaparición de ciudadanos españoles, pero la misma fue rechazada por el gobierno argentino.

En 2003, cuando la Ley de Obediencia Debida fue declarada nula por el Congreso y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2005, volvió a ser procesado.

Finalmente, el 26 de octubre de 2011 fue condenado por el Tribunal Oral Federal N.º 5 a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima, secuestros, tormentos, y homicidios.

Juicio por la apropiación de Victoria Donda

El juicio por la apropiación de Victoria Donda comenzará el próximo 7 de noviembre y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, integrado por Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado.

En el mismo se abordará la responsabilidad de Adolfo Miguel Donda Tigel, integrante del Grupo de Tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la retención y el ocultamiento de su sobrina, Victoria Donda Pérez.