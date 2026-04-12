El cambio abrupto de Jonah Hill: cómo se lo vio en su último proyecto

El actor atraviesa una etapa distinta tanto en lo personal como en lo profesional. Su presente refleja una evolución sostenida a lo largo del tiempo.

El presente de Jonah Hill vuelve a llamar la atención por su marcada transformación física y su participación en un nuevo proyecto audiovisual. Su evolución no solo se percibe en su apariencia, sino también en la manera en que encara su carrera.

Eva de Dominici está a un paso de ser la nueva villana en la secuela de Superman

Desde sus primeros trabajos en comedias, donde su imagen formaba parte de su identidad en pantalla, el actor fue modificando su perfil con el paso del tiempo. Esa transición estuvo acompañada por decisiones personales que impactaron tanto en su cuerpo como en su bienestar general.

Con una trayectoria que incluye distintos géneros y experiencias dentro de la industria, Hill se ubica hoy en una etapa diferente, con una mirada más amplia sobre su profesión y su vida personal.

El cambio físico de Jonah Hill fue resultado de un proceso que sostuvo en el tiempo. En su momento llegó a pesar cerca de 113 kilos, pero mediante una alimentación enfocada en productos como sushi, salmón y ensaladas, junto con actividad física regular, logró reducir más de 30 kilos.

En ese recorrido también recibió apoyo de colegas como Channing Tatum y Dwayne Johnson, quienes influyeron en su rutina de entrenamiento. El resultado fue una transformación que lo alejó de la imagen que lo caracterizó en sus comienzos.

Más allá de lo estético, el actor atravesó un proceso personal profundo. En distintas entrevistas reconoció que las críticas sobre su cuerpo durante su juventud lo afectaron, y decidió abordar esas experiencias en el documental Stutz, donde expone sus conflictos con la ansiedad, la autoestima y la presión mediática.

En la actualidad, su apariencia generó sorpresa en distintos medios, que destacan su delgadez. Recientemente fue visto en el rodaje de “Cut Off”, proyecto en el que participa como director, actor y guionista.

Jonah Hill Redes sociales

El cambio en la carrera de Jonah Hill

Además de su transformación física, Jonah Hill amplió su perfil dentro de la industria audiovisual. A lo largo de los años dejó de estar encasillado en la comedia para explorar papeles en distintos géneros.

Su interés por el trabajo detrás de cámara también fue creciendo, participando en la dirección de proyectos y en la escritura de guiones. Esta evolución estuvo marcada por una búsqueda por diversificar su carrera y asumir nuevos desafíos para reinventarse constantemente.