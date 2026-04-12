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Quini 6: los resultados del sorteo 3364 del domingo 12 de abril de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

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Estos son los resultados del sorteo del domingo 12 de abril de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 12 de abril de 2026.

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El sorteo 3.364 del Quini 6 de este domingo 12 de abril repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 12 de abril de 2026

Números ganadores: 1 - 14 - 33 - 38 - 41 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $2.140.891.376

5 aciertos: 15 ganadores. Premio: $2.840.945

4 aciertos: 1.079 ganadores. Premio: $11.848

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 12 de abril de 2026

Números ganadores: 3 - 8 - 17 - 18 - 32 - 42

6 aciertos: 3 ganadores. Premio: $713.630.458

5 aciertos: 5 ganadores. Premio: $380.490

4 aciertos: 4.768 ganadores Premio: $3.000

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 12 de abril de 2026

Números ganadores: 13 - 19 - 22 - 25 - 40 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $1.608.013.134

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 12 de abril de 2026

Números ganadores: 5 - 8 - 14 - 22 - 26 - 36

5 aciertos: 119 ganadores. Premio: $3.212.905

Pozo extra: resultado del domingo 12 de abril de 2026

6 aciertos: 4.008 ganadores. Premio: $38.672

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.364 del Quini 6 se realizará el miércoles 15 de abril a las 21:15. Pozo estimado: $5.650.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.

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