Familias endeudadas: la morosidad volvió a crecer en febrero y se profundizó más en billeteras virtuales

La consultora 1816, basada en los datos del Banco Central, informó que hubo un nuevo aumento en el incumplimiento de pagos de préstamos. El "crecimiento" heterogéneo.

La morosidad de las familias argentinas sigue creciendo, tanto con entidades bancarias como con billeteras virtuales. La consultora 1816 detectó un nuevo aumento en el incumplimiento de pagos de préstamos solicitados por familias escaló del 10,6% al 11,2% de enero a febrero.

Mientras que los pagos atrasados de las empresas pasaron de 2,8% a 2,9%. De esta manera, la irregularidad total del sector privado creció de 6,4% a 6,7% .

"En el caso de familias, la mora con entidades financieras subió por decimosexto mes consecutivo y alcanzó su valor más alto desde el año 2004", aseveró el informe y la consultora remarcó que no se trata solamente de que la morosidad de los hogares se cuadruplicó desde octubre de 2024 hasta febrero de 2026, sino que otros datos dan cuenta de una heterogeneidad en el crecimiento.

El texto recordó: "Los datos más recientes también muestran que, con actividad económica en máximos históricos, el desempleo creció en 2025 y el salario real privado registrado de enero (último dato del INDEC) fue el más bajo en 18 meses".

Si bien el ingreso promedio de la población fue de $1.068.540 , la mitad de las personas con empleo gana menos de $800.000 por mes. Es decir, que una mayoría de trabajadores gana menos que ese valor, lo que demuestra una fuerte dispersión en los salarios y una concentración en los niveles más altos .

Al comparar con los otros deciles, la brecha de ingresos se vuelve aún más evidente. El primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos, registra un rango de $3.000 a $566.000 y un ingreso medio de $374.278.

La morosidad en entidades bancarias y no bancarias

La morosidad de las familias subió en 28 de los 30 principales bancos, que explican más del 95% de los créditos otorgados a ese segmento. De acuerdo a los datos de la Central de deudores del Banco Central, la irregularidad en la financiación otorgada por entidades no bancarias aumentó más de 2 puntos en febrero y llegó a 29,9%.

"Las financiaciones totales de entidades no financieras a familias representan alrededor del 17% del total de préstamos a familias si se suman entidades financieras y no financieras", resaltó la consultora 1816.