Crimen de Thiago Correa Medina: la familia reclama el cambio de carátula y pide justicia

Los padres del niño de 7 años, asesinado por una bala policial, buscan que el caso no quede impune, a casi un año del crimen. Mientras Facundo Aguilar Fajardo, el efectivo que disparó al defenderse de un robo, espera el juicio oral en libertad, los tres delincuentes están presos con prisión preventiva. La causa fue recaratulada como "homicidio culposo".

A casi un año de la muerte de Thiago Correa Medina , el nene de 7 años que recibió un disparo en la cabeza mientras esperaba el colectivo con su papá, cuando un policía se defendió a los tiros de un intento de robo en Ciudad Evita, La Matanza, los padres de la víctima reclaman justicia por una causa que fue recaratulada y espera el juicio oral contra el efectivo Facundo Aguilar Fajardo, en libertad, y los tres delincuentes, con prisión preventiva.

Su madre, Daira Medina , y su padre, Fabián Correa , afirmaron estar "angustiados y desesperados" por la lentitud con la que se desarrolla el caso y exigen el cambio de carátula a "homicidio agravado" , tras la modificación del juez de Garantías Nº3 de La Matanza, Rubén Occhipinti , quien había ordenado la inmediata liberación del policía, al mismo tiempo que dictó la prisión preventiva para los tres ladrones que participaron del intento de robo que terminó en tragedia, el pasado 4 de junio, en Ciudad Evita .

El juez modificó la acusación original de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Thiago, llevada a cabo por el fiscal Diego Rulli , y en su lugar caratuló el caso como homicidio culposo por la muerte del niño , y homicidio agravado por el uso de arma con exceso en la legítima defensa y lesiones graves , en concurso ideal, en perjuicio de cuatro ladrones, uno de los cuales murió en el enfrentamiento con el oficial. Podría ir a la cárcel con penas de cinco meses a 5 años de prisión, mucho menos que los 8 a 25 años de la carátula anterior.

#LaMatanza THIAGO CORREA TIENE 7 AÑOS, ESPERABA EL COLECTIVO A “COCOCHITO” DE SU PAPÁ, UNA BALA PERDIDA DE UN POLICÍA RECORRIÓ 180 METROS Y LE PEGÓ EN LA CABEZA: ESTÁ GRAVE. EL EFECTIVO SE DEFENDIÓ A LOS TIROS DE UN ROBO Y MATÓ A UN LADRÓN El chico que estaba en la parada fue… pic.twitter.com/2p8m9O5aLM

Tras el cambio de defensa de la familia de Thiago, ahora patrocinado por el Dr. Mariano Costa , el letrado consideró que el hecho se trató de un homicidio agravado, figura mas gravosa para el policía ya que podría ser condenado a prisión perpetua. Al día de hoy, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Matanza deberá analizar el recurso presentado por la defensa de Correa y determinar si ratifica la caratula en el debate oral o si hace lugar al pedido.

Fabián Correa, padre de Thiago, consideró que la Justicia actúa con "lentitud y con una balanza inclinada con puertas abiertas a favor del policía" para esclarecer el hecho ocurrido en junio de 2025. Además, añadió: "Necesito que se haga justicia para poder hacer tranquilo el duelo. No sé qué hacer, me parte en dos pedazos toda esta situación y me siento desesperado y destrozado" .

En el mismo sentido, aclaró: "Tengo miedo de que quede impune con todo lo que vengo viendo en la elevación a juicio dejaron muchas puertas abiertas que no son ciertas, como por ejemplo el acceso de la legítima defensa según el criterio de la fiscalía y juez de garantía quien este último nos trató como basura y nos responsabilizó de lo sucedido. Es lo que sentimos".

thiago benicio Thiago era muy querido por sus amigos en la comunidad de Tablada.

El padre denunció que el efectivo mintió en su relato al menos en tres oportunidades. Según sostuvo, el agente alegó un enfrentamiento armado que nunca existió, ya que los delincuentes no efectuaron ningún disparo. Además, el arma hallada en la escena no estaba en condiciones de ser utilizada, por lo que no representaba ningún peligro ni implicaba un ataque hacia el policía. Por último, se constató que Facundo Aguilar Fajardo efectuó 11 disparos a lo largo de 60 metros, y que algunos proyectiles alcanzaron hasta 197 metros, distancia a la que se encontraba Thiago al momento de ser impactado.

A su vez, Daira, la madre, concluyó: "No quiero que la sociedad se olvide de lo que le pasó a Thiago y tampoco que salvó cuatro vidas a raíz de perder la vida de él por un asesino mentiroso apañado por un relato y discurso de odio político".

Cómo fue la muerte de Thiago Correa, el nene de 7 años alcanzado por una bala policial

El violento hecho ocurrió el 4 de junio a las 22.30 en el cruce de Avenida Crovara y Madrid en Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza, cuando el oficial Facundo Daniel Aguilar fue abordado por tres hombres. En ese momento, el efectivo, que estaba de civil y en un día de franco, sacó su arma reglamentaria y mantuvo un enfrentamiento armado en el que, aseguran, se escucharon unos 10 disparos.

De acuerdo a fuentes policiales, uno de los delincuentes, de 18 años, murió en el acto luego de recibir seis tiros mientras que otro resultó herido en la pierna derecha y el tercero en la zona del abdomen. A unos 200 metros de ese lugar, Thiago esperaba el colectivo con su papá y terminó herido de gravedad: aunque se tiraron al piso, una bala rebotó en el piso e impactó en su cabeza.

Thiago había sido trasladado primero al Hospital Balestrini ese miércoles por la noche, donde recibió las primeras atenciones, y luego derivado al Hospital de Niños de San Justo. Desde entonces, permaneció en estado crítico y con asistencia mecánica. Dos días después fue operado por un neurocirujano, y horas más tarde falleció.