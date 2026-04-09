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Roberto Pettinato defendió a su hijo Felipe, en medio del juicio por la muerte del neurólogo: "No vamos a ser felices nunca más"

El reconocido conductor habló de la situación judicial de Felipe Pettinato, quien puede afrontar una condena de 15 años de prisión por el fallecimiento de su amigo Melchor Rodrigo.

El músico y conductor tiene 70 años.

El músico y conductor tiene 70 años.

El conductor y músico Roberto Pettinato rompió el silencio y habló de la situación judicial de su hijo, Felipe, de 32 años, quien fue acusado de ser el responsable de la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, el 16 de mayo del 2022, y puede afrontar una condena de 15 años de prisión. “Es verdad que fueron compañeros de consumo y en ese contexto suelen suceder accidentes”, expresó.

Felipe Pettinato permanece acusado por la Justicia.
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En una entrevista con el programa Puro Show, el reconocido periodista defendió la inocencia de su hijo y dio detalles de la causa: “El juicio, estuve la vez pasada y me parece que uno tiene que decir las cosas como son... Si están las pruebas, fuck. Salió en Clarín el fiscal diciendo 'sinceramente, debo reconocer que no encontré las pruebas, que no están las pruebas'", comenzó el relato Pettinato.

Además, añadió: “Es verdad que (Felipe y Melchor) fueron compañeros de consumo y en ese contexto suelen suceder accidentes. A veces pienso y digo, y si hubiese sido al revés, y si era Felipe el que se moría”.

roberto pettinato hijo

El veredicto en la causa judicial contra Felipe Pettinato -donde la querella solicitó 15 años de prisión- se dará a conocer el 20 de abril. En ese sentido, su padre fue contundente al referirse a una posible condena: “Felipe no es que no tiene que serlo. Felipe no debe salir culpable. Debe salir absuelto. Y su vida va a continuar como la que te pasaría a vos o a mí si nos pasa algo así. No vamos a ser felices nunca más”, precisó.

Sobre el estado actual de su hijo, Pettinato aseguró: “Está super bien, muy tranquilo. Siempre estuvo super bien y muy tranquilo. Yo también le decía: ‘¿Vos estás bien?’ Y él me decía: ‘Sí, estoy bien porque...’. Yo no sé qué pasó y no sabe qué pasó esa noche en su totalidad. Por eso no declara. Y tampoco está en condiciones muy bien de... Él sigue haciendo terapia, terapia, terapia, terapia y clínica, clínica, clínica, clínica”.

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