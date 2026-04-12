Qué fue de la vida de Xuxa, la cantante brasileña que la rompió en los 80

La conductora sigue vinculada al mundo infantil con nuevas propuestas. Su recorrido muestra una evolución constante sin perder conexión con su público.

Con el paso de los años, su perfil fue evolucionando, pero sin alejarse del todo del público infantil

Xuxa es una de las figuras más representativas del entretenimiento infantil en América Latina y, a pesar del paso del tiempo, sigue vigente con nuevas propuestas. A sus 62 años, la cantante y conductora brasileña mantiene una agenda activa que incluye televisión, música y acciones solidarias.

Su trayectoria comenzó a una edad temprana y rápidamente se transformó en un fenómeno masivo. Con programas televisivos, discos y espectáculos, logró trascender fronteras y posicionarse como una referente cultural para varias generaciones, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990.

Con el paso de los años, su perfil fue evolucionando, pero sin alejarse del todo del público infantil que la acompañó desde sus inicios. En la actualidad, su presencia se mantiene tanto en medios como en proyectos personales, lo que deja a la vista su capacidad para adaptarse a nuevos formatos y audiencias.

En esta etapa, la artista orienta gran parte de su actividad a causas sociales a través de la Fundación Xuxa Meneghel, centrada en la protección de niños. Este compromiso permite ver una faceta más ligada al trabajo solidario, que se volvió central en su vida.

La Reina de los Bajitos confirmó el cierre de un tour que realizará el año que viene en nuestro país.

Además, continúa vinculada al mundo audiovisual. Participa en producciones como “Uma Fada Veio me Visitar” y conduce el reality “Caravana das Drags”, donde recorre Brasil junto a Ikaro Kadoshi para conocer distintas historias dentro del universo drag.

En el plano personal, comparte su día a día con su hija Sasha, quien desarrolló una carrera como modelo e influencer. En redes sociales, suele mostrar momentos familiares, viajes y actividades cotidianas, manteniendo cercanía con su público.

Además, incursionó en el ámbito empresarial al sumarse como socia a XBloom, una marca de comida vegana que crece en el país y que también promociona en sus plataformas digitales.

XUXA Redes sociales

Lo último de Xuxa

En 2025, la cantante lanzó “Xuxa Só Para Baixinhos 14 - Cores”, disponible en plataformas digitales. Este trabajo marcó un cambio en su forma de distribución, ya que por primera vez no tuvo edición física, adaptándose a los nuevos consumos. El lanzamiento logró una buena recepción y alcanzó cifras destacadas de reproducciones en su canal oficial.

Xuxa hija Redes sociales

En cuanto a su vida personal, mantiene desde 2013 una relación con Junno Andrade. A lo largo de su historia también estuvo vinculada a figuras reconocidas, lo que contribuyó a su exposición mediática durante años.

Pese a haber insinuado posibles despedidas en distintas ocasiones, continúa desarrollando contenidos y proyectos, manteniéndose como una figura activa dentro del entretenimiento.