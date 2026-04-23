Ingresa una sorpresiva ola de frío polar en Buenos Aires: cuándo arranca y qué temperatura va a hacer

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó un cambio en las condiciones climáticas para los próximos días que obligará a sacar el abrigo pesado.

El otoño comienza a sentirse cada vez más en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras un período de humedad e inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el ingreso de una masa de aire de origen polar provocará un marcado descenso de las temperaturas tras el fin de semana.

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Aunque los días previos mantendrán marcas moderadas, superando los 20°C, el verdadero cambio se sentirá al inicio de la próxima semana, cuando el frío se instale con fuerza en la Ciudad y el conurbano.

Este fenómeno, impulsado por vientos del sector sur, marcará el registro más bajo en lo que va del año . El organismo incluso advierte que la sensación térmica podría ser incluso inferior en zonas suburbanas.

De acuerdo al pronóstico, el día en que llegará este cambio meteorológico será el lunes 27 de abril. Según los datos del SMN, esa jornada será la más fría de la semana, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 9 grados.

La máxima, por su parte, apenas rozará los 19 grados, consolidando una jornada de invierno anticipado en plena capital. El martes 28 continuará el clima frío en toda la región.

Habrá un leve aumento en el termómetro, con una mínima que se ubicará en los 11 grados, apenas dos puntos por encima del día anterior. Mientras que la temperatura máxima pronosticada es de 18 grados, manteniendo un ambiente fresco durante toda la tarde.

Las condiciones de estabilidad acompañarán este descenso térmico, con baja probabilidad de precipitaciones, pero con una presencia constante de viento frío. Se recomienda a la población tomar recaudos ante este cambio brusco, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche, cuando el frío polar se hará sentir con mayor intensidad.