Tras un breve respiro, el SMN advirtió por el ingreso de una masa de aire frío que traerá temperaturas gélidas y precipitaciones persistentes al AMBA.

El escenario meteorológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está a punto de cambiar. Tras el paso de tormentas aisladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de una masa de aire frío de origen polar que terminará de instalar las condiciones otoñales en la región.

Sin embargo, la preocupación está puesta en el sistema de baja presión que amenaza con traer nuevas precipitaciones persistentes, poniendo fin a la estabilidad de los últimos días. Este fenómeno, que ya afecta a la Patagonia con nevadas extremas y vientos de hasta 90 km/h , comenzará a desplazarse hacia el centro del país.

En Buenos Aires, esto significará una combinación de mañanas frías y la posibilidad de un nuevo "diluvio" que afectará principalmente la zona costera de la provincia, bajo una alerta amarilla por lluvias que podrían acumular entre 40 y 80 mm.

Para este miércoles 22 de abril , la ciudad amaneció con un cielo algo nublado y una temperatura mínima de 13°C . Aunque durante la tarde se espera una máxima de 20°C , el ambiente fresco será una constante debido a los vientos del suroeste.

Hacia el final de la semana, la temperatura comenzará a subir levemente. Para mañana, se espera una jornada mayormente despejada y soleada, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C. Será el día de mayor estabilidad antes de un nuevo incremento de la nubosidad.

Mientras que el viernes 24 se espera una mínima de 15°C y una máxima de 21°C. Sin embargo, la humedad volverá a ser protagonista. El sábado se mantendrá con marcas térmicas similares, pero el domingo 26 de abril el frío volverá a golpear con fuerza, con una mínima estimada en 13°C y cielo mayormente nublado.

El domingo, además, se esperan vientos fuertes del sur durante la noche. Esto marcará un cambio en el clima de la próxima semana, que comenzará con una temperatura mínima de 9°C en la mañana del lunes y máximas por debajo de los 20°C.