22 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta en el clima de Buenos Aires: se viene un diluvio con frío otoñal muy pronto

Tras un breve respiro, el SMN advirtió por el ingreso de una masa de aire frío que traerá temperaturas gélidas y precipitaciones persistentes al AMBA.

Por
Vuelve la lluvia a CABA.

Vuelve la lluvia a CABA.

Télam
  • El miércoles 22 de abril se mantendrá fresco con una temperatura máxima que no superará los 20°C.
  • El ingreso de aire polar provocará un marcado descenso de la temperatura y lluvias persistentes.
  • Se esperan acumulados de agua de hasta 80 mm en diversas zonas de la provincia de Buenos Aires.
  • El domingo se consolidará el frío otoñal con nubosidad en aumento y marcas térmicas bajas.

El escenario meteorológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está a punto de cambiar. Tras el paso de tormentas aisladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de una masa de aire frío de origen polar que terminará de instalar las condiciones otoñales en la región.

El ingreso de un frente frío hace que se desplome el termómetro. 
Te puede interesar:

Llegó el frío polar a Buenos Aires: cambió el pronóstico y se desploma el termómetro

Sin embargo, la preocupación está puesta en el sistema de baja presión que amenaza con traer nuevas precipitaciones persistentes, poniendo fin a la estabilidad de los últimos días. Este fenómeno, que ya afecta a la Patagonia con nevadas extremas y vientos de hasta 90 km/h, comenzará a desplazarse hacia el centro del país.

En Buenos Aires, esto significará una combinación de mañanas frías y la posibilidad de un nuevo "diluvio" que afectará principalmente la zona costera de la provincia, bajo una alerta amarilla por lluvias que podrían acumular entre 40 y 80 mm.

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires

Para este miércoles 22 de abril, la ciudad amaneció con un cielo algo nublado y una temperatura mínima de 13°C. Aunque durante la tarde se espera una máxima de 20°C, el ambiente fresco será una constante debido a los vientos del suroeste.

Cielo nublado

Hacia el final de la semana, la temperatura comenzará a subir levemente. Para mañana, se espera una jornada mayormente despejada y soleada, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C. Será el día de mayor estabilidad antes de un nuevo incremento de la nubosidad.

Mientras que el viernes 24 se espera una mínima de 15°C y una máxima de 21°C. Sin embargo, la humedad volverá a ser protagonista. El sábado se mantendrá con marcas térmicas similares, pero el domingo 26 de abril el frío volverá a golpear con fuerza, con una mínima estimada en 13°C y cielo mayormente nublado.

El domingo, además, se esperan vientos fuertes del sur durante la noche. Esto marcará un cambio en el clima de la próxima semana, que comenzará con una temperatura mínima de 9°C en la mañana del lunes y máximas por debajo de los 20°C.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los chaparrones y lluvias aisladas se mantedrán durante la jornada del martes. 

Vuelven las lluvias y se desploma el termómetro en Buenos Aires: hay alerta meteorológica por tormentas

Resistencia, una de las ciudades bajo alerta naranja.

¿Vuelven las lluvias? Hay alerta naranja por tormentas en 11 provincias de Argentina

Córdoba, una de las ciudades afectadas por las tormentas de este domingo.

Las lluvias siguen golpeando con fuerza y hay alerta por tormentas en gran parte del país

¿En qué zonas lloverá?

Alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes en ocho provincias del país

Día soleado en el AMBA.

Un sábado ideal para actividades al aire libre: el pronóstico para el AMBA

El SMN anticipó que las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires.

El sol y la primavera duran poco: cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Rating Cero

¿Qué hay detrás de los rumores de separación y por qué vuelve a mencionarse a Cazzu?.

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar y Cazzu estaría de nuevo en la discusión: a qué se debe

﻿Nathy Peluso explicó su cambio físico en redes sociales.

Nathy Peluso reveló su secreto para su impactante transformación física: así se ve ahora

Qué pasa entre Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann

Se filtró cuál fue el motivo de la crisis de pareja entre Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich

Con esta propuesta, Disney+ apuesta por una narrativa más introspectiva dentro del universo criminal, poniendo el foco en las consecuencias personales de un mundo marcado por la violencia.
play

Esta es la serie sobre el hijo de Pablo Escobar que llegó a Disney Plus y sorprende a todos con los datos que nunca fueron contados

El estudio se encuentra completamente inmerso en el rodaje de la quinta película de Vengadores.  
play

Marvel confirmó qué película habrá que ver sí o sí antes de Avengers Doomsday: estará en el cine con escenas exclusivas

El hombre fue uno de los protagonistas de El Chavo del 8.

Murió Ricardo de Pascual, reconocido humorista y actor de "El Chavo del 8", a los 85 años

últimas noticias

La innovación tecnológica que podría suplantar a los médicos de guerra. 

¿Adiós a los médicos de guerra? Este es el dron que salvaría millones de vidas

Hace 22 minutos
¿Qué hay detrás de los rumores de separación y por qué vuelve a mencionarse a Cazzu?.

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar y Cazzu estaría de nuevo en la discusión: a qué se debe

Hace 32 minutos
El cielo puede marcar una tendencia, pero cada persona sigue teniendo la última palabra sobre cómo vivir lo que viene.

Así será la suerte de cada signo esta semana, según Esperanza Gracia

Hace 38 minutos
Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

Hace 40 minutos
Los plazos fijos comienzan a ubicarse en un punto más equilibrado frente al avance de los precios.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 550.000 pesos a 30 días en abril 2026

Hace 49 minutos