Qué es una falla multiorgánica, el delicado cuadro de Christian Petersen

El reconocido chef fue hospitalizado en Neuquén luego de descompensarse cuando realizaba una excursión al volcán Lanín. Según el parte medico, se encuentra "con soporte médico avanzado".

Por
Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva.

Colombia y Perú también reportaran los primeros casos en Sudamérica.
Petersen participaba de una actividad de montaña cuando el guía advirtió que el cocinero sufría un percance físico, por lo que dio aviso inmediato para activar un operativo de rescate. El chef fue descendido del lugar y trasladado de urgencia al centro médico.

Medios locales consignaron que los especialistas pudieron constatar que el chef presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que provoca un ritmo irregular y acelerado del corazón.

Christian Petersen chef
Christian Petersen permanece internado.

Las autoridades del Hospital Ramón Carrillo, en conjunto con el Ministerio de Salud de Neuquén, difundieron el primer parte oficial para brindar claridad sobre su situación. El diagnóstico principal señala una “falla multiorgánica”, un cuadro complejo que requiere de monitoreo constante y asistencia médica especializada.

"El paciente se encuentra bajo cuidados intensivos, con soporte médico avanzado debido al compromiso de múltiples sistemas orgánicos", detalló la institución.

Qué es una falla multiorgánica, el cuadro que sufre Christian Petersen

Una falla multiorgánica se produce cuando dos o más sistemas de órganos fallan al mismo tiempo por otro inconveniente de salud. Se trata de un cuadro grave que requiere de una urgente asistencia médica, ya que puede generar la muerte.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explica que "se asocia principalmente con morbilidad y mortalidad en pacientes que sobreviven las primeras horas después de sufrir una lesión traumática". También marca que "se reconoce como una condición crítica que requiere un manejo clínico extenso y requiere enormes recursos de atención médica".

En tal sentido, advierte que reconocer las variables predisponentes prevenibles "en pacientes de alto riesgo puede ser favorable para disminuir la mortalidad".

