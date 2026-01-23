23 de enero de 2026 Inicio
Quién es Celeste Manzur, la influencer mendocina desvalijada en un robo en Mar del Plata

Es modelo, creadora de contenido y había alquilado un departamento para vacacionar con amigos en la ciudad balnearia. En la madrugada del sábado, ladrones ingresaron a la propiedad cuando la joven estaba en una fiesta y se llevaron siete valijas con ropa, una cámara de fotos, una computadora, documentación y dinero en efectivo.

Por
Celeste tiene 24 años y es una importante influencer mendocina. 

Celeste Manzur tiene 24 años, es una influencer mendocina que había decidido ir a vacacionar con amigos en la ciudad de Mar del Plata, pero aquello que parecía un plan perfecto para el verano terminó en una mala experiencia: ladrones ingresaron a la propiedad que alquilaron cuando la joven estaba en una fiesta y se llevaron siete valijas con ropa, una cámara de fotos, una computadora, documentación y dinero en efectivo.

“Sabían absolutamente todos nuestros movimientos”, denunció la creadora de contenido que se tuvo que volver a su provincia. En declaraciones a medios locales, Celeste describió los momentos de terror que vivió con sus amigos cuando a las 6 de la mañana llegaron del boliche al que había asistido y se encontraron con la propiedad completamente alterada.

“Cuando entro, abro el portón y veo la ventana abierta, pensé que eran mis amigos”, sostuvo en un primer momento a medios locales. Para luego agregar: “Pero me meto por la ventana me encuentro con todo roto, todo dado vuelta. Me voy a mi habitación, no estaba mi valija, no estaban mis cremas, no había nada”.

celeste manzur
Ladrones ingresaron a la propiedad alquilada por Celeste en Mar del Plata.

Las cámaras de seguridad de un vecino lograron confirmar las sospechas y el modo en que operaron los ladrones: tres hombres ingresó al departamento alrededor de las 04:30 horas del sábado a bordo de un Fiat 147, auto con el que cargaron todo lo robado y huyeron a los pocos minutos.

Para Celeste, “ellos sabían absolutamente todos nuestros movimientos, sabían que no íbamos a llegar temprano, sabían cómo se manejaba el ingreso del lugar y ya iban preparados a robarnos”. En este marco, sospecha que alguien pudo haberlos “vendido”: “Evidentemente alguien tiene que ver, alguien nos vendió. Una persona que sabía todo lo que teníamos".

