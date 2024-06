Incertidumbre en la NASA: la agencia espacial retrasó de manera indefinida el regreso de la nave Starliner

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) tomó la decisión de retrasar indefinidamente el regreso de la nave Starliner de Boeing debido a problemas técnicos. Esta noticia generó una gran incertidumbre respecto al futuro de esta misión, inicialmente planeada para un retorno el 26 de junio. La Starliner llegó a la Estación Espacial Internacional (EEI) el 6 de junio para una misión de prueba, pero ahora no tiene una fecha fija de regreso.

Starliner NASA EFE/EPA/NASA/Joel Kowsky

Por qué la NASA retrasó de forma indefinida el regreso de la misión Boeing

La agencia espacial estadounidense retrasó indefinidamente el regreso de la nave Starliner debido a varios fallos técnicos. Los problemas principales incluyen el comportamiento errático de cinco propulsores, cinco fugas de helio y una válvula de propelentes defectuosa en el módulo de servicio. Estos inconvenientes provocaron la cancelación de la fecha de regreso prevista para el 26 de junio, sin establecer una nueva fecha específica.

La NASA y Boeing necesitan más tiempo para garantizar la seguridad de los astronautas y recopilar datos cruciales del módulo de servicio antes de su destrucción en la atmósfera. Esta información es vital para el análisis de futuros vuelos de la Starliner y para asegurar el correcto funcionamiento de todos los sistemas en misiones posteriores. Aunque la misión podría extenderse más de un mes en órbita, la nave tiene autorización para regresar a la Tierra en caso de emergencia.

misión Starliner de Boeing de la NASA

Otro factor en la decisión de retrasar el regreso de la Starliner es la programación de actividades en la EEI. La NASA dejó abierta la fecha de regreso de la nave para no interferir con las caminatas espaciales previstas para los próximos días. La primera caminata está programada para el 24 de junio y la segunda para el 2 de julio. Estas actividades no solo son cruciales para el mantenimiento de la estación, sino que también incluyen experimentos importantes, como la búsqueda de vida microbiana fuera de la estación. Además, debido a la coincidencia de estas actividades con el Día de la Independencia de Estados Unidos el 4 de julio, es probable que la Starliner no regrese antes de esta fecha.

Finalmente, es importante tener en cuenta que esta nave está diseñada para una estancia máxima de 45 días en la EEI, lo que establece el 21 de julio como la fecha límite para su retorno. Esta misión es la primera prueba tripulada de la nave de Boeing y es esencial para su certificación para futuras misiones operativas de seis meses. La misión actual tiene mucho en juego para Boeing, ya que una certificación exitosa permitirá a la compañía competir con la Crew Dragon de SpaceX, que viene realizando misiones operativas desde noviembre de 2020.