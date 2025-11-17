Chubut declaró la emergencia climática tras el alerta roja por intensos vientos El gobernador Ignacio Torres resolvió la medida ante las fuertes corrientes de aire con el objetivo de "evitar riesgos sobre la población". Por







Chubut declaró emergencia climática.

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, declaró el estado de emergencia climática debido a los intensos vientos con el objetivo de "evitar riesgos sobre la población", por lo que resolvió distintas medidas preventivas.

En un comunicado, el Gobierno de Chubut confirmó la medida por vientos huracanados: "Por disposición del gobernador Ignacio 'Nacho' Torres y ante los fuertes vientos que afectan este lunes 17 de noviembre a todo el territorio provincial, superando en algunos casos los 140 kilómetros por hora, se declara el estado de emergencia climática en la Provincia del Chubut disponiéndose medidas preventivas en materia de seguridad, salud y educación, entre otras, a los fines de disminuir los riesgos sobre la población".

En tal sentido, detalló las acciones precautorias. "En este marco y ante las alertas roja, naranja y amarilla de fuertes vientos para diferentes regiones de la Provincia, el Gobierno del Chubut dispuso por intermedio del Ministerio de Educación la suspensión de todo tipo de actividades en las escuelas provinciales en todo el territorio durante este lunes 17", señaló.

"En tanto, que a través de la Secretaría de Salud, se establecieron protocolos para el funcionamiento de los establecimientos sanitarios en toda la provincia limitando las atenciones en salud a lo esencial, garantizando guardias mínimas en todo el territorio, priorizando la seguridad del personal y de los usuarios, además de evitar actividades o traslados que no sean indispensables", agregó en esta línea.