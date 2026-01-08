El INPRES registró un terremoto de 4.8 grados que se sintió en San Juan y Mendoza

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó del movimiento telúrico de una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se percibió en distintas localidades cuyanas.

El epicentro del sismo detectado por el INPRES se localizó a 90 kilómetros al este de la capital de San Juan.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró este jueves un sismo de 4.8 grados que se produjo en San Juan cerca de las 11:14. El temblor se sintió en Mendoza y, según los primeros reportes, tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El epicentro se localizó a 90 kilómetros al este de San Juan, a 211 kilómetros al noreste de Mendoza y a 30 kilómetros al noroeste de Marayes , con coordenadas -31.29 de latitud y -67.6 de longitud. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido en distintas localidades de la región.

El sismo fue registrado de manera automática y es revisado por un sismólogo. Según la escala de Mercalli modificada, tuvo intensidad de entre II y IV (de un máximo de 10) de acuerdo a sus efectos en distintas localidades:

Hasta el momento no se reportaron daños ni personas afectadas , aunque desde los organismos oficiales recordaron que la información inicial puede actualizarse a medida que se complete el análisis técnico del evento.

En Mendoza , se sintió específicamente en los pisos más altos de los edificios.

Recomendaciones ante un sismo

Estas son las recomendaciones de Defensa Civil ante un temblor:

Mantener la calma y ubicarse en un lugar seguro, lejos de objetos que puedan caer.

No usar ascensores durante el movimiento.

Seguir las indicaciones de las autoridades y de Defensa Civil.

Revisar el estado de la vivienda una vez finalizado el sismo.

Terremoto, sismo y temblor: cuáles son sus diferencias

Sismo es el término general para cualquier movimiento; temblor se usa para movimientos leves sin daños, y terremoto se reserva para sismos fuertes que suceden en la tierra y traen consigo destrucción y víctimas.

Preocupación por el futuro del Inpres tras su fusión con el Segemar

El decreto 96/2025 de junio del año pasado confirmó la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), junto a la reestructuración del Instituto Nacional del Agua (INA), que ahora dependerá de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. ¿Qué significa en términos de funcionamiento?

Desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología advirtieron que el Inpres enfrenta un escenario incierto luego de que el Gobierno nacional resolviera fusionarlo con el Segemar sin consulta previa y mediante un decreto que encendió las alarmas, porque conlleva la pérdida de autonomía y la reducción de sus ya magros recursos.

INPRES.png El INPRES, parte de los recortes del Gobierno.

Para poder analizar esta fusión y entender el funcionamiento del Inpres, C5N dialogó con la ingeniera química Marita Benavente, ex secretaria de Estado y ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Juan. Esta no es la primera vez que ocurre este tipo de gestión sobre el instituto, según explicó. "Es una lógica de centralización de la gestión pública que se realizó de idéntica manera en el año 1996 durante el gobierno de Carlos Menem", amplió.

¿Existe algún tipo de "beneficio" económico esta fusión? Marita explicó que el Inpres actualmente cuenta con 42 empleados y que el 20% de la planta tiene el pedido de jubilación para 2025 y "no se esperan refuerzos". "No se puede pensar que habrá ahorros en esa cantidad de empleados porque son poquísimos para la tarea de enorme relevancia social que realizan".