Un fuerte dolor en el cuello lo hizo ir al médico, le dieron analgésicos pero el diagnóstico en realidad era peor: qué tenía

La historia del óven que recibió un diagnóstico inimaginable

El episodio ocurrió en Liverpool, Reino Unido, y tiene como protagonista a Kyle Kennedy, un joven de 23 años que comenzó con síntomas aparentemente comunes en agosto.

Al principio, el cuadro se manifestó como un dolor en el cuello acompañado de sudores nocturnos, signos que fueron interpretados como una simple inflamación de los ganglios.

La falta de respuesta al tratamiento y el empeoramiento visible llevaron al joven a consultar por tercera vez, esta vez en un hospital.

Sin embargo, lejos de mejorar, el cuadro empezó a mostrar señales que no encajaban del todo con un simple problema muscular. El dolor persistía, se intensificaba y comenzaba a interferir con actividades cotidianas, encendiendo las primeras alarmas. Este tipo de situaciones vuelve a poner en primer plano la importancia de no subestimar ciertos síntomas y de insistir cuando el cuerpo da señales de que algo no está bien.

Según relató su hermana, Kyle repetía constantemente que no se sentía bien y que su estado iba en deterioro. Una mañana incluso se despertó con el rostro notablemente hinchado, como si hubiese sufrido una reacción alérgica. Aunque los profesionales ya intuían que el problema era más serio, todavía no lograban dar con la causa real: primero barajaron la posibilidad de paperas o de una obstrucción ganglionar y le recetaron antibióticos, pero los síntomas siguieron avanzando sin control. Días después, la inflamación facial era todavía más evidente y alarmante.

Preocupado, el joven decidió acudir al médico por tercera vez y fue entonces cuando, en el hospital, le realizaron una tomografía computarizada que finalmente reveló la verdad. El estudio mostró un tumor de gran tamaño en el pecho, con extensiones hacia el intestino y las amígdalas. El diagnóstico fue contundente: linfoma difuso de células B grandes en estadio 4, una forma agresiva de cáncer.