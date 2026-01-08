8 de enero de 2026 Inicio
Un fuerte dolor en el cuello lo hizo ir al médico, le dieron analgésicos pero el diagnóstico en realidad era peor: qué tenía

Lo que parecía un caso rutinario empezó a transformarse en un rompecabezas clínico que obligó a profundizar los estudios y a mirar más allá.

  • El episodio ocurrió en Liverpool, Reino Unido, y tiene como protagonista a Kyle Kennedy, un joven de 23 años que comenzó con síntomas aparentemente comunes en agosto.
  • Al principio, el cuadro se manifestó como un dolor en el cuello acompañado de sudores nocturnos, signos que fueron interpretados como una simple inflamación de los ganglios.
  • La falta de respuesta al tratamiento y el empeoramiento visible llevaron al joven a consultar por tercera vez, esta vez en un hospital.
  • Allí le realizaron una tomografía computarizada que permitió detectar un tumor grande en el pecho, con compromiso del intestino y de las amígdalas.

Un dolor en el cuello que parecía común y corriente terminó convirtiéndose en el punto de partida de una historia médica que sorprendió tanto al paciente como a los profesionales que lo atendieron. Al principio, los síntomas fueron interpretados como una molestia muscular típica, de esas que suelen aparecer por malas posturas, estrés o contracturas. La respuesta inicial fue la más habitual: analgésicos, reposo y la indicación de esperar a que el malestar desapareciera con el paso de los días.

Te puede interesar:

Sin embargo, lejos de mejorar, el cuadro empezó a mostrar señales que no encajaban del todo con un simple problema muscular. El dolor persistía, se intensificaba y comenzaba a interferir con actividades cotidianas, encendiendo las primeras alarmas. Este tipo de situaciones vuelve a poner en primer plano la importancia de no subestimar ciertos síntomas y de insistir cuando el cuerpo da señales de que algo no está bien.

Qué tenía el joven que fue al médico por un dolor de cuello pero tenía algo peor

Ejercicios dolor de cuello

El caso, que conmovió al Reino Unido, ocurrió en la ciudad de Liverpool y tiene como protagonista a Kyle Kennedy, un joven de 23 años que comenzó a sentirse mal en agosto de este año. Todo empezó con un dolor persistente en el cuello acompañado de sudores nocturnos, pero en un primer momento los médicos lo relacionaron con una inflamación de los ganglios y le indicaron que continuara con la medicación habitual. Sin embargo, lejos de mejorar, el cuadro fue empeorando con el paso de los días.

Según relató su hermana, Kyle repetía constantemente que no se sentía bien y que su estado iba en deterioro. Una mañana incluso se despertó con el rostro notablemente hinchado, como si hubiese sufrido una reacción alérgica. Aunque los profesionales ya intuían que el problema era más serio, todavía no lograban dar con la causa real: primero barajaron la posibilidad de paperas o de una obstrucción ganglionar y le recetaron antibióticos, pero los síntomas siguieron avanzando sin control. Días después, la inflamación facial era todavía más evidente y alarmante.

Preocupado, el joven decidió acudir al médico por tercera vez y fue entonces cuando, en el hospital, le realizaron una tomografía computarizada que finalmente reveló la verdad. El estudio mostró un tumor de gran tamaño en el pecho, con extensiones hacia el intestino y las amígdalas. El diagnóstico fue contundente: linfoma difuso de células B grandes en estadio 4, una forma agresiva de cáncer.

Desde ese momento, Kyle inició un tratamiento de quimioterapia y, aunque la primera sesión lo dejó exhausto durante una semana, en las siguientes logró recuperarse con mayor rapidez. Su familia destaca su fortaleza y su decisión de enfrentar la enfermedad con una actitud positiva y combativa.

