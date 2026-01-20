Detuvieron a un cantante chileno en Buenos Aires: es hijo de un narco y lo acusan de secuestro El artista, que fue apresado en el microcentro porteño, se había escapado junto con su novia a la Argentina. Era buscado por secuestros extorsivos y, también, por planificar un homicidio en el que mataron a una niña por error. Por + Seguir en







El cantante de 18 años, Dehilán, oriundo de Chile, fue capturado en Ciudad de Buenos Aires. www.13.cl

El chileno Joan Carlos Acevedo Cárcamo, conocido artísticamente como Dehilán, fue detenido mientras se encontraba en un departamento de alquiler temporal en el barrio de Monserrat, en la Ciudad de Buenos Aires. El joven está acusado de formar parte de una banda que raptó a dos mujeres y también se lo vincula al homicidio de una niña de 10 años, entre otros delitos cometidos en Chile.

Según confirmó el periodista Leonardo García en el programa Argenzuela, por C5N, el cantante está vinculado "al sicario que llevó adelante el atentado" que derivó en el asesinato de una menor de edad. "Este joven de 18 años, mientras tanto, seguía cantando con raperos, seguía subiendo videos a las redes", agregó García. Diego Brancatelli señaló: "Es muy conocido en Chile y en la televisión chilena".

Además, el detenido es hijo de Carlos Acevedo Ramírez, conocido como el "Guatón Mutema", un narcotraficante que fue asesinado a tiros tiempo después de salir de la cárcel, a mediados de 2025. El expediente detalla que Dehilán está acusado del secuestro extorsivo de dos mujeres y por sustracción de menores. También se lo señala como autor intelectual y material de una banda criminal.

La Dirección General de Cooperación Internacional confirmó la detención del trapero, luego de que la Policía Federal Argentina (PFA) realizara el cruce de información de las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, sumado al rastreo de movimientos y llamadas del sospechoso, de acuerdo a los detalles brindados por las empresas de telecomunicaciones.

Tras la detención sobre la calle Moreno, secuestraron documentación identificatoria del joven y esta fue remitida inmediatamente al juez a cargo, Sebastián Ramos, quien dispuso la custodia policial, mientras se resuelve el proceso de extradición pedido por la Oficina Central Nacional de Interpol en Santiago de Chile.

En la cuenta oficial del cantante publicaron un comunicado oficial para defender la inocencia del acusado y afirmaron que no está vinculado a un "supuesto secuestro". "Existen pruebas contundentes que respaldan y aclaran que Dehilán no participó del delito del que se lo acusa", indica el enunciado escrito por la representante legal y familiares del detenido.



"Solicitamos a la sociedad, justicia, medios de comunicación y a sus seguidores que actúen con responsabilidad y cautela ante una acusación de tal gravedad", expresa el mensaje compartido en la cuenta oficial de Instagram del chileno, que tiene más de 100 mil seguidores. "Permaneceremos unidos y más fuertes que nunca, apoyando a Dehilán y confiando en la pronta demostración de su inocencia y en su libertad", concluyen las palabras de los allegados. Dehilán Instagram: @Dehilan