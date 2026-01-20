Incendios en Chubut: se reactivaron las llamas en dos zonas por las altas temperaturas

Los focos se reanudaron en la zona de Puerto Patriada y Bahía Las Percas, lo que obligó a fortalecer los esfuerzos para evitar la propagación de las llamas.

Hasta el momento, el fuego ya arrasó con 14.770 hectáreas en Chubut

Días después de tranquilidad y de haber anunciado que las llamas estaban 100% controladas , se reactivaron varios focos de incendio en Chubut producto de las altas temperaturas de los últimos días.

Quién es el policía que disparó 13 veces al aire e hirió a un vecino en Villa Crespo

Según se detalló, el fuego volvió a intensificarse y el trabajo se concentró principalmente en el área de Puerto Patriada, Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera . Frente a ello, se intensificaron las tareas de los brigadistas en la zona de Puerto Patriada.

Alrededor de más de 250 brigadistas, junto con apoyo de medios aéreos, trabajan intensamente para controlar los incendios y evitar que continúen propagándose hacia zonas pobladas y áreas forestales vulnerables. Allí se realizaron recorridos, tareas de enfriamiento y repaso de líneas con herramientas manuales sobre focos secundarios.

Medios locales, también detallaron que se registraron puntos calientes en El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada, dentro del perímetro del incendio, en áreas que no habían sido alcanzadas previamente por el fuego.

Respecto a las otras zonas afectadas, las autoridades indicaron que continúan con las tareas de recorridas permanentes y observación, con medios aéreos operando a demandas de las personas en línea.

incendios chubut

Fuego en Chubut: cómo son las tareas de los brigadistas

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de la provincia informó que el fuego ya arrasó con 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo desde su inicio hace aproximadamente dos semanas.

Por el momento, aún no se logró determinar el origen del siniestro y se aguarda un parte oficial actualizado con más detalles.

Los operativos están a cargo del SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, que continúa siendo la fuente oficial de información sobre la evolución del incendio. Junto a ellos trabaja el Ejército argentino, que desplegó medios aéreos.