Incendios en Chubut: se reactivaron las llamas en dos zonas por las altas temperaturas

Días después de tranquilidad y de haber anunciado que las llamas estaban 100% controladas, se reactivaron varios focos de incendio en Chubut producto de las altas temperaturas de los últimos días.
Los focos se reanudaron en la zona de Puerto Patriada y Bahía Las Percas, lo que obligó a fortalecer los esfuerzos para evitar la propagación de las llamas.
Según se detalló, el fuego volvió a intensificarse y el trabajo se concentró principalmente en el área de Puerto Patriada, Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera. Frente a ello, se intensificaron las tareas de los brigadistas en la zona de Puerto Patriada.
Alrededor de más de 250 brigadistas, junto con apoyo de medios aéreos, trabajan intensamente para controlar los incendios y evitar que continúen propagándose hacia zonas pobladas y áreas forestales vulnerables. Allí se realizaron recorridos, tareas de enfriamiento y repaso de líneas con herramientas manuales sobre focos secundarios.
Medios locales, también detallaron que se registraron puntos calientes en El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada, dentro del perímetro del incendio, en áreas que no habían sido alcanzadas previamente por el fuego.
Respecto a las otras zonas afectadas, las autoridades indicaron que continúan con las tareas de recorridas permanentes y observación, con medios aéreos operando a demandas de las personas en línea.
El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de la provincia informó que el fuego ya arrasó con 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo desde su inicio hace aproximadamente dos semanas.
Por el momento, aún no se logró determinar el origen del siniestro y se aguarda un parte oficial actualizado con más detalles.
Los operativos están a cargo del SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, que continúa siendo la fuente oficial de información sobre la evolución del incendio. Junto a ellos trabaja el Ejército argentino, que desplegó medios aéreos.