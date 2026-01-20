20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Incendios en Chubut: se reactivaron las llamas en dos zonas por las altas temperaturas

Los focos se reanudaron en la zona de Puerto Patriada y Bahía Las Percas, lo que obligó a fortalecer los esfuerzos para evitar la propagación de las llamas.

Por
Hasta el momento

Hasta el momento, el fuego ya arrasó con 14.770 hectáreas en Chubut

Días después de tranquilidad y de haber anunciado que las llamas estaban 100% controladas, se reactivaron varios focos de incendio en Chubut producto de las altas temperaturas de los últimos días.

El efectivo fue apresado por la fuerza porteña. 
Te puede interesar:

Quién es el policía que disparó 13 veces al aire e hirió a un vecino en Villa Crespo

Según se detalló, el fuego volvió a intensificarse y el trabajo se concentró principalmente en el área de Puerto Patriada, Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera. Frente a ello, se intensificaron las tareas de los brigadistas en la zona de Puerto Patriada.

Alrededor de más de 250 brigadistas, junto con apoyo de medios aéreos, trabajan intensamente para controlar los incendios y evitar que continúen propagándose hacia zonas pobladas y áreas forestales vulnerables. Allí se realizaron recorridos, tareas de enfriamiento y repaso de líneas con herramientas manuales sobre focos secundarios.

Medios locales, también detallaron que se registraron puntos calientes en El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada, dentro del perímetro del incendio, en áreas que no habían sido alcanzadas previamente por el fuego.

Respecto a las otras zonas afectadas, las autoridades indicaron que continúan con las tareas de recorridas permanentes y observación, con medios aéreos operando a demandas de las personas en línea.

incendios chubut

Fuego en Chubut: cómo son las tareas de los brigadistas

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de la provincia informó que el fuego ya arrasó con 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo desde su inicio hace aproximadamente dos semanas.

Por el momento, aún no se logró determinar el origen del siniestro y se aguarda un parte oficial actualizado con más detalles.

Los operativos están a cargo del SPMF, dependiente de la Secretaría de Bosques, que continúa siendo la fuente oficial de información sobre la evolución del incendio. Junto a ellos trabaja el Ejército argentino, que desplegó medios aéreos.

Noticias relacionadas

Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

play

Comodoro Rivadavia: evacúan por completo a otro barrio por riesgo de deslizamiento

play

Un policía borracho y los tiros en Villa Crespo: hay un herido por un disparo en la pierna

El andinista francés estaba en el último tramo de la subida.

Mendoza: murió un andinista francés mientras subía al Aconcagua y es la segunda víctima del 2026

Se esperan lluvias para Jujuy y Salta. 

Se acabó el fresquito y vuelven el calor y las altas temperaturas al AMBA: ¿cuándo habrá máximas arriba de los 30°?

Cayeron los bosteros: robaron una casa de deportes y se probaron la ropa  (salió al aire hace unos minutos=

Cayeron "Los Bosteros": robaron una casa de deportes y se probaron la ropa

Rating Cero

Los artistas no lo anunciaron de manera oficial.

Karol G y Feid se separaron luego de tres años de relación

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

La modelo y el ex DT de River enfrentan una demanda laboral.

Grave denuncia contra Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Netflix ya confirmó el estreno de la tercera temporada.
play

Se supo cuándo se estrenan los capítulos restantes de la temporada 3 de La Reina del Flow en Netflix

últimas noticias

El efectivo fue apresado por la fuerza porteña. 

Quién es el policía que disparó 13 veces al aire e hirió a un vecino en Villa Crespo

Hace 8 minutos
Hasta el momento, el fuego ya arrasó con 14.770 hectáreas en Chubut

Incendios en Chubut: se reactivaron las llamas en dos zonas por las altas temperaturas

Hace 13 minutos
El pueblo pertenece al departamento de Rocha y mantiene un perfil alejado de los grandes centros urbanos.

Este es el pueblo de Uruguay con los alquileres más baratos y es perfecto para visitar en verano

Hace 14 minutos
Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

Hace 17 minutos
La Selección argentina estuvo invicta entre julio de 2019 y noviembre de 2022.

Este es el invicto más largo de la Selección argentina en su historia: cuántos partidos pasó sin perder

Hace 19 minutos