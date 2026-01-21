Argentina definió su equipo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 La delegación nacional estará integrada por ocho atletas que competirán en esquí alpino, esquí de fondo y luge. Habrá debutantes y nombres con experiencia olímpica. Por + Seguir en







Argentina definió su equipo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Argentina ya tiene confirmada su delegación para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se desarrollarán del 6 al 22 de febrero. El equipo estará compuesto por ocho deportistas que representarán al país en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge.

La nómina oficial incluye a Francesca Baruzzi, Nicole Begue, Tiziano Gravier, Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra, Mateo Sauma y Verónica Ravenna, en una delegación que combina juventud, proyección y experiencia en la alta competencia internacional.

En esquí alpino, los representantes argentinos serán Baruzzi, Begue y Gravier. Baruzzi, barilochense de 27 años, afrontará su segundo Juego Olímpico tras su participación en Beijing 2022, donde logró ubicarse dentro del Top 30 en slalom gigante y super-G. Begue, nacida en 2006 en Estados Unidos e hija del exolímpico Gastón Begue, tendrá su estreno en la cita mayor luego de comenzar a competir por Argentina en 2024. Gravier, de 23 años, también debutará en Juegos Olímpicos tras destacarse en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausanne 2020.

El esquí de fondo contará con cuatro representantes: Groetzner, Díaz González, Dal Farra y Sauma. Dal Farra y Díaz González ya cuentan con experiencia olímpica tras haber competido en Beijing 2022, mientras que Groetzner y Sauma, ambos con pasado en Lausanne 2020, participarán por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

La delegación se completa con Verónica Ravenna en luge, la atleta más experimentada del equipo. La deportista, nacida en Buenos Aires y radicada desde joven en Canadá, disputará sus terceros Juegos Olímpicos tras PyeongChang 2018 y Beijing 2022, consolidándose como una referencia histórica de la disciplina en el país.

Milano Cortina 2026 marcará la tercera ocasión en la que Italia será sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, después de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006, y tendrá una presencia argentina significativa para este tipo de competencias.