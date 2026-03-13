13 de marzo de 2026 Inicio
Erich Fromm, filósofo: "La felicidad no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad que tenemos de..."

Qué dice el psicoanalista y pensador del siglo XX sobre la naturaleza de los vínculos humanos en las sociedades del presente, moldeadas por el consumo.

Por
Erich Fromm

Erich Fromm, psicoanalista y filósofo alemán del siglo XX

Erich Fromm, psicoanalista y filósofo, se dedicó a pensar el comportamiento humano, moldeado por la sociedad capitalista.

  • Erich Fromm, pensador moderno, sostenía que la felicidad no consiste en evitar los conflictos, sino en aprender a enfrentarlos de manera consciente.

  • En su pensamiento, a partir del psicoanálisis, el bienestar humano depende tanto de la vida interior como del tipo de sociedad en la que se vive.

  • Fromm criticó la cultura del consumo por promover una idea de felicidad basada en el "tener" más que en el "ser".

  • También definió que amar, pensar críticamente y asumir responsabilidades son prácticas centrales para una vida plena.

En un contexto social cada vez más atravesado por la búsqueda de bienestar inmediato y la promesa de una vida libre de tensiones, el pensamiento de Erich Fromm recupera una vigencia particular. El filósofo y psicoanalista sostuvo a lo largo de su obra que la felicidad no debe entenderse como la ausencia de problemas, sino como la capacidad humana para enfrentarlos sin perder el equilibrio interior ni la propia identidad.

"La felicidad no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad que tenemos de lidiar con él". Fromm desarrolló esta reflexión en un momento histórico marcado por la expansión del consumo y por la idea de que el progreso material podía garantizar una vida satisfactoria. Frente a esa narrativa optimista, el pensador alemán propuso una mirada más crítica sobre la forma en que la sociedad moldea los deseos, los miedos y las expectativas de las personas.

Para Fromm, el malestar no es necesariamente una falla individual ni un signo de debilidad. Por el contrario, forma parte de la experiencia humana cuando se intenta construir vínculos auténticos, desarrollar proyectos personales o asumir decisiones relevantes. Desde esa perspectiva, el conflicto aparece como una dimensión inevitable de la vida consciente.

erich fromm

Esta postura aparece con claridad en dos de sus obras más conocidas, El arte de amar y Tener o ser. En ambos textos plantea que la cultura moderna tiende a reducir la felicidad a una sensación pasajera o a un estado de comodidad permanente. Sin embargo, esa visión, según el autor, termina empobreciendo la experiencia humana, porque evita enfrentar las tensiones que acompañan al crecimiento personal.

En ese marco, una de sus frases más citadas sintetiza su postura: la felicidad no consiste en eliminar los conflictos, sino en desarrollar la capacidad para lidiar con ellos. La felicidad, entonces, deja de ser un premio que llega cuando todo funciona de manera perfecta y pasa a entenderse como una práctica activa que implica conciencia, responsabilidad y fortaleza emocional.

Desde esta mirada, evitar sistemáticamente el dolor o la incertidumbre puede conducir a una vida más segura, pero también más limitada. Para Fromm, aprender a atravesar las dificultades sin renunciar a los propios valores permite fortalecer lo que él llamaba el "ser": la capacidad de amar, pensar críticamente y asumir compromisos genuinos.

erich fromm (1)

Quién fue el filósofo Erich Fromm

Erich Fromm nació en 1900 en Alemania, dentro de una familia judía, y se formó en un contexto intelectual atravesado por el psicoanálisis, la psicología, la sociología y la filosofía humanista. Con la llegada del nazismo se vio obligado a abandonar su país y trasladarse a Estados Unidos, donde continuó desarrollando su obra.

A lo largo de su trayectoria combinó el enfoque del psicoanálisis con una lectura crítica de la sociedad moderna, interesándose tanto por la vida interior de las personas como por las estructuras sociales que influyen en su forma de pensar y sentir. Su trabajo se centró en comprender cómo los modelos culturales, económicos y políticos impactan en la salud mental y en la posibilidad de construir una vida auténtica.

