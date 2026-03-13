13 de marzo de 2026 Inicio
Inédita revelación sobre Diego Maradona en el Mundial 1986: "Nos tenía miedo"

Un exjugador español contó una anécdota desconocida sobre el torneo. El testimonio recordó un evento que pudo haber generado uno de los cruces más esperados del campeonato.

El testimonio pertenece a Julio Alberto Moreno, quien integró el plantel de la Roja en esa Copa del Mundo.

  • Un exjugador de la selección española dio a conocer una anécdota desconocida sobre el Mundial de México 1986.

  • Según su testimonio, Diego Maradona habría expresado preocupación ante un posible cruce con España.

  • El equipo argentino llegó al torneo sin ser favorito, pero fue creciendo partido a partido.

  • La eliminación del conjunto español en los penales frente a Bélgica evitó un duelo que prometía ser uno de los más atractivos del certamen.

Una historia poco conocida sobre Diego Maradona volvió a generar repercusión décadas después del Mundial de México 1986. Un integrante de la selección española recordó una conversación con el capitán argentino en la que, según su relato, el futbolista habría reconocido cierta preocupación ante la posibilidad de enfrentar a España durante el torneo.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sufrió varias dilaciones.
El juicio por la muerte de Maradona fue reprogramado para mitad de abril

El testimonio pertenece a Julio Alberto Moreno, quien integró el plantel de la Roja en esa Copa del Mundo. El exdefensor aseguró que el astro argentino veía al conjunto europeo como el rival más complicado que podía encontrar en el camino hacia la final. Según él: “Diego estaba cagado. A la única selección que le tenía miedo era a nosotros y nos lo había dicho”.

La afirmación se vincula con el momento que atravesaba la selección dirigida por Carlos Bilardo, que había comenzado el campeonato sin el rótulo de candidato. Pese a eso, el rendimiento del equipo fue creciendo con el correr de los partidos, lo que fortaleció sus aspiraciones dentro del certamen.

El posible enfrentamiento entre Argentina y España finalmente nunca ocurrió. El equipo europeo quedó eliminado en los cuartos de final tras caer por penales ante Bélgica, lo que impidió el cruce: ”La mala suerte fue que Eloy falló aquel penal y nos fuimos para casa. Hubiera sido el partido de aquel Mundial, pero no pudo ser”.

Maradona Julio alberto

El paso de Diego Maradona por la Selección argentina

A lo largo de su carrera disputó 91 partidos con el seleccionado nacional y convirtió 34 goles, además de aportar 29 asistencias en distintas competencias. Su recorrido incluyó presentaciones en amistosos internacionales, encuentros por Copa América y mundiales. En partidos amistosos jugó 49 veces, en los que anotó 19 tantos y brindó 16 pases de gol, mientras que en competiciones de Sudamérica acumuló 20 partidos con siete goles y cinco asistencias.

En los Mundiales también dejó una marca importante. En esos torneos disputó 21 encuentros, convirtió ocho goles y registró ocho asistencias. Entre los títulos logrados con la Albiceleste sobresale la conquista de la Copa Mundial de Fútbol México 1986, en la que Argentina superó a Alemania en la final. A ese logro se suma la Copa de Campeones Conmebol UEFA 1993, disputada en Mar del Plata frente a Dinamarca.

Diego Maradona en el Mundial de México 1986
El parque temático Diego Vive se inaugurará en agosto de 2023 en Buenos Aires.

Años después de su etapa como jugador, Maradona también asumió el rol de entrenador del seleccionado argentino entre 2008 y 2010. Durante ese ciclo dirigió 24 partidos oficiales, con 18 victorias y seis derrotas.

