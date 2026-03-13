Choque fatal en Panamericana y 197: un camión mató a un motociclista El hombre, de 70 años, se habría detenido en el carril lento. El otro vehículo de gran tamaño no logró frenar a tiempo y lo embistió. En el lugar se estableció un gran operativo. Por + Seguir en







El motociclista falleció en el acto.

Un grave accidente vial ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 30 (zona de Ruta 197), con sentido hacia el norte. Un camión embistió y mató a un motociclista que se había detenido en el carril lento mano a zona Norte.

Según los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el conductor de la moto se detuvo sobre el carril lento. Un camión que circulaba por la misma zona no logró frenar a tiempo y lo embistió, provocándole la muerte de forma inmediata. Personal del SAME constató el deceso en el lugar.

Embed La víctima fue identificada gracias a la documentación que portaba. Actualmente, las autoridades proceden a relevar las imágenes de un domo de seguridad para determinar las causas por las cuales el hombre se detuvo en plena traza.

En sentido hacia provincia se encuentran obstruidos el carril lento, el carril central y la rama de ingreso. Se aguarda el arribo de la Policía Científica para las pericias correspondientes.