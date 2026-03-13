13 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Choque fatal en Panamericana y 197: un camión mató a un motociclista

El hombre, de 70 años, se habría detenido en el carril lento. El otro vehículo de gran tamaño no logró frenar a tiempo y lo embistió. En el lugar se estableció un gran operativo.

Por

El motociclista falleció en el acto. 

Un grave accidente vial ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 30 (zona de Ruta 197), con sentido hacia el norte. Un camión embistió y mató a un motociclista que se había detenido en el carril lento mano a zona Norte.

Algunas líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires se verán afectadas por cortes de calles.
Te puede interesar:

Las 3 líneas de colectivo que cambian su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires: cuáles son y por dónde pasarán

Según los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el conductor de la moto se detuvo sobre el carril lento. Un camión que circulaba por la misma zona no logró frenar a tiempo y lo embistió, provocándole la muerte de forma inmediata. Personal del SAME constató el deceso en el lugar.

Embed

La víctima fue identificada gracias a la documentación que portaba. Actualmente, las autoridades proceden a relevar las imágenes de un domo de seguridad para determinar las causas por las cuales el hombre se detuvo en plena traza.

En sentido hacia provincia se encuentran obstruidos el carril lento, el carril central y la rama de ingreso. Se aguarda el arribo de la Policía Científica para las pericias correspondientes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La empresa FAM de Córdoba finalmente cerró.

Desaparecen 24 líneas de colectivos: sus recorridos pasarán a ser gratuitos

El choque frontal ocurrió entre un micro de la empresa Laguna Paiva y una camioneta Fiat Toro.

Rosario: dos muertos por un choque entre una camioneta y un micro que trasladaba penitenciarios

play

Impresionante choque múltiple en Ruta 9: siete camiones involucrados, un muerto y un herido

Conocé cuáles serán los feriados nacionales que habrá este mes para descansar

Fin de semana de 4 días: cuándo serán los feriados de marzo 2026 y cómo cambian la semana

La mitad de los habitantes terminaron con sus casas anegadas.

Todos por La Madrid: cómo ayudar a los damnificados por las inundaciones en Tucumán

El libro se basa en las coberturas de los juicios que hizo el medio La Retaguardia.

A 50 años del golpe, presentan el libro "50 historias de juicios por la dictadura en Argentina"

Rating Cero

Su regreso al país generó gran repercusión cuando se difundieron imágenes de un encuentro con amigos.

La impresionante transformación física de Susana Giménez a los 82 años: tratamiento rejuvenecedor

Los Premios Oscar 2026 serán el domingo 15 de marzo. 

Los artistas confirmados que cantarán en la entrega de los Premios Oscar 2026

La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Santiago Del Moro anunció otra inminente eliminación en Gran Hermano: todos los detalles

La conductora de Masterchef desmintió las acusaciones y aseguró que los animales están a resguardo en una jaula  por su integridad física. 

Escándalo en Nordelta: acusaron a Wanda Nara por maltrato animal y ella culpó a los carpinchos

últimas noticias

Conocé cuáles serán los feriados nacionales que habrá este mes para descansar

Fin de semana de 4 días: cuándo serán los feriados de marzo 2026 y cómo cambian la semana

Hace 13 minutos
play
Franco Colapinto largará en la 16° posición.

Colapinto largará 16° la carrera Sprint del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Hace 34 minutos
Milei estará en el Foro Económico de Madrid.

Milei viajó a España: la agenda del Presidente en su visita a Madrid

Hace 44 minutos
play

Choque fatal en Panamericana y 197: un camión mató a un motociclista

Hace 47 minutos
Su regreso al país generó gran repercusión cuando se difundieron imágenes de un encuentro con amigos.

La impresionante transformación física de Susana Giménez a los 82 años: tratamiento rejuvenecedor

Hace 48 minutos