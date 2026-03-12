12 de marzo de 2026 Inicio
A 50 años del golpe, presentan el libro "50 historias de juicios por la dictadura en Argentina"

Se trata de una selección de crónicas sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, editada por el medio comunitario La Retaguardia. El evento es este viernes 13 a las 18:30 horas en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

El libro se basa en las coberturas de los juicios que hizo el medio La Retaguardia.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, este viernes se presenta el libro 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina, una selección de crónicas sobre los juicios por delitos de lesa humanidad editada por el medio comunitario La Retaguardia. El evento comenzará a las 18:30 en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, ubicado en la calle Solís 1158.

"Estas historias fueron elegidas con la idea de que contribuyeran a contar la complejidad del último genocidio lo más abarcativamente posible. Pertenecen al tramo de juicios que hemos televisado. También quisimos incluir los Juicios por la Verdad y el Juicio a las Juntas, por lo que han significado en el camino", indicaron Fernando Tebele y María Eugenia Otero, fundadores de La Retaguardia, en la introducción del libro que editaron.

En el evento también estarán presentes Pablo Llonto, periodista y abogado especializado en Derechos Humanos; María Ofelia Santucho, productora cultural y sobrina de Roberto Santucho, que también estuvo secuestrada por los militares cuando tenía 15 años; Ángela Urondo Raboy, docente, investigadora e hija de Francisco "Paco" Urondo; y otras dos sobrevivientes del terrorismo de Estado.

"Con el material audiovisual producido por La Retaguardia se han realizado documentales y trabajos de investigación, y también se utilizan los videos con fines educativos en escuelas. Estos juicios -televisados vía Youtube- son seguidos desde Colombia, España, Estados Unidos, Italia y Uruguay. No son siempre argentinos o argentinas en el exilio: son ciudadanos y ciudadanas del mundo atraídos por la escena judicial y el valor histórico de lo que se juzga", sostuvieron los editores del libro.

Las crónicas fueron escritas por Fernando Tebele, María Eugenia Otero, Eduardo Anguita, Carlos Rodríguez, Ailín Bullentini, Sergio Zalba, Giuliana Crucianelli, Pedro Ramirez Otero, Ángela Urondo Raboy, Diego Martínez, Julia Varela, Camila Cataneo, Estela Pereyra, Diego Adur, Raúl Olivera Alfaro, Adrián Camerano, Valentina Maccarone, Mónica Muñiz Mexicano, Julián Bouvier, Ramiro Laterza, Martina Noailles, Pablo Salinas, Luis Enrique Angió, Gabriela Suarez López, Eva González García y Belén Tenaglia.

Además, se incluyen prólogos y epílogos de Ana María Careaga y de las y los abogados Pablo Llonto, Ana Oberlin, María del Carmen Verdú, Guadalupe Godoy y Claudia Cesaroni. También hay textos de la presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Karina Yabor; el titular del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado; el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Esteban Rodríguez Eggers; y las fiscales Mercedes Soiza Reilly y Gabriela Sosti.

