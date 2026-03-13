13 de marzo de 2026 Inicio
El Gobierno dio de baja otras diez prepagas: una por una, todas las empresas que no podrán brindar servicio

El plan que busca "reordenar" el sistema de salud ya lleva un total de más de 160 prepagas eliminadas de los registros de la Superintendencia de Servicio de Salud.

Por
El Gobierno continúa en su tarea de regular el sistema de salud.

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, dispuso dar de baja a diez empresas de medicina prepaga que figuraban inscriptas en el registro oficial del organismo.

La decisión fue publicada este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina mediante una resolución firmada por la supervisora técnica Silvia Noemí Viazzi, y se inscribe en un plan del Poder Ejecutivo para reordenar el sistema sanitario.

Según se informó, la medida forma parte de un proceso de revisión del padrón de las empresas que operan en el sector. El objetivo es depurar y actualizar el registro de prestadoras para mejorar la transparencia del sistema y garantizar que las entidades que continúan funcionando cumplan con las normativas vigentes.

Con esta decisión, ya son más de 162 las compañías que fueron excluidas del registro desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, de acuerdo con datos difundidos por el propio Gobierno.

Desde el organismo explicaron que la resolución se enmarca en el proceso de “reordenamiento y depuración del padrón de agentes”, con el fin de asegurar información confiable para los usuarios y establecer reglas claras para las entidades que operan dentro del sistema. En este caso, se determinó que las empresas dadas de baja no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos actualmente vigentes.

Una por una: cuáles son las prepagas que ya no podrán operar

- CIRCULO MEDICO DE SAN LUIS (R.N.E.M.P. Nº 4-1081-8)

- CIRCULO MEDICO DE BRAGADO (R.N.E.M.P. Nº 4-1101-9)

- POLICLINICO LOMAS MEDICINA PREPAGA SOCIEDAD ANONIMA (R.N.E.M.P. Nº 1-1291-2)

- PROTECCION MEDICA SRL (R.N.E.M.P. Nº 1-1681-1)

- ECSA SALUD (R.N.E.M.P. Nº 1-1676-1)

- OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION DE CAMARAS Y CENTROS COMERCIALES ZONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (R.N.E.M.P. Nº 6-1799-8)

- And the Yellow Too S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1666-2)

- ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE ROSARIO (R.N.E.M.P. Nº 3-1403-5)

- ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS-VILLA CONSTITUCION (R.N.E.M.P. Nº 3-1281-7)

- MUTUAL ODONTOLOGICA ARGENTINA (R.N.E.M.P. Nº 3-2037-9)

