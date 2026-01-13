13 de enero de 2026 Inicio
Detectaron un buque extranjero que estaba pescando de manera ilegal en el Mar Argentino

La Prefectura Naval localizó la embarcación proveniente de la Milla 200 y navegaba a una velocidad reducida, por eso desde el Ministerio de Seguridad investigaron y aplicaron una multa millonaria.

La PNA investigó el buque y lo multó.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó un buque pesquero extranjero que se encontraba dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el Mar Argentino, donde permaneció por una hora navegando de manera ilegal. Ante esto, le aplicó una multa.

El hecho se dio en el horario de la tarde cuando el personal de la Fuerza notó a través de la plataforma tecnológica el buque Bao Feng, de bandera de Vanatu, dentro de la milla 200.

La embarcación habría permanecido durante una hora y media en el agua mientras se desplazaba a una velocidad menor a 4 nudos, lo que marcaba que se estaba cometiendo una ilegalidad.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejanda Monteoliva, indicó en X: “Sabemos quiénes son y qué hacían; navegaban a menos de 4 nudos en nuestra zona económica y exclusiva, y eso significa solo una cosa: estaban pescando de manera ilegal".

ZEE

“Pensaron que no los íbamos a detectar, pero no fue así. Los encontramos y aplicamos una multa multimillonaria. Con el sistema guardacostas, los monitoreamos todo el día, todo el año”, agregó.

El accionar del buque constituyó la infracción a la ley 29.922 Régimen Federal de Pesca, que regula las actividades pesqueras. Incluso, la Fuerza Federal reforzó el monitoreo en el Mar Argentino ante la llegada de una ola de buques pesqueros extranjeros.

Los datos oficiales detectaron 148 embarcaciones en tránsito y se estima que durante la próxima temporada de pesca de calamar illex argentinus arribarán cerca de 500 buques.

