Detectaron un buque extranjero que estaba pescando de manera ilegal en el Mar Argentino La Prefectura Naval localizó la embarcación proveniente de la Milla 200 y navegaba a una velocidad reducida, por eso desde el Ministerio de Seguridad investigaron y aplicaron una multa millonaria. Por + Seguir en







La PNA investigó el buque y lo multó. Redes sociales

La Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó un buque pesquero extranjero que se encontraba dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el Mar Argentino, donde permaneció por una hora navegando de manera ilegal. Ante esto, le aplicó una multa.

El hecho se dio en el horario de la tarde cuando el personal de la Fuerza notó a través de la plataforma tecnológica el buque Bao Feng, de bandera de Vanatu, dentro de la milla 200.

La embarcación habría permanecido durante una hora y media en el agua mientras se desplazaba a una velocidad menor a 4 nudos, lo que marcaba que se estaba cometiendo una ilegalidad.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejanda Monteoliva, indicó en X: “Sabemos quiénes son y qué hacían; navegaban a menos de 4 nudos en nuestra zona económica y exclusiva, y eso significa solo una cosa: estaban pescando de manera ilegal".

ZEE Redes sociales “Pensaron que no los íbamos a detectar, pero no fue así. Los encontramos y aplicamos una multa multimillonaria. Con el sistema guardacostas, los monitoreamos todo el día, todo el año”, agregó.