Villa Crespo: se incendió una reconocida parrilla sobre la avenida Corrientes Se trata de Estación Villa Crespo. Los Bomberos de la Ciudad trabajan en el lugar y ya lograron controlar las llamas, a la vez que al menos el SAME desplegó al menos dos ambulancias, aunque no habría heridos de gravedad. La arteria se encontraba totalmente cortada al tránsito mientras se desarrollaba el operativo. Por Agregar C5N en









El fuego se habría originado en la parte de la cocina.

Un incendio se registró en la mañana de este lunes en la parrilla restaurante “Estación Villa Crespo”, ubicada sobre la avenida Corrientes al 5500, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía porteña y varias ambulancias del SAME para asistir en el operativo de emergencia. El hecho provocó una importante columna de humo visible desde varias cuadras.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado en la campana de la cocina del local gastronómico. Las hipótesis iniciales apuntaban a una posible acumulación de grasa en el conducto, lo que habría favorecido el inicio de las llamas.

Al momento del incidente se encontraban trabajando dos empleados dentro del restaurante, quienes resultaron ilesos y no necesitaron asistencia médica.

El operativo generó el corte total de la avenida Corrientes cerca de las 7.30 de la mañana, mientras los bomberos trabajaban para controlar el foco ígneo y evitar que se propagara hacia otras áreas del edificio.