Imputaron a un hombre por amenazar a la madre de Blas Correas, el adolescente asesinado por policías en Córdoba

Está acusado de ser el supuesto autor del delito de amenazas calificadas. La medida del fiscal José Bringas se produjo tras una serie de allanamientos en unos domicilios.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 turno 6 imputó a un hombre por amenazar a María Soledad Laciar , la madre de Valentino Blas Correas , el joven asesinado por policías en Córdoba cuando se trasladaba en un vehículo en agosto de 2020.

El fiscal José Bringas advirtió que el hombre se encuentra acusado de ser el supuesto autor del delito de amenazas calificadas contra Laciar el 6 de octubre en la red social Instagram. La mujer había denunciado el hecho, lo que llevó a una investigación acerca de la autoría y el origen de los mensajes.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Migraciones y de equipos especializados de la Policía Judicial realizaron un procedimiento que desencadenó en allanamientos en diferentes domicilios de la ciudad de Córdoba en la madrugada de este martes.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal provincial expuso que un celular fue secuestrado, así como también se realizó la pre-visualización y se extrajo información relevante para la investigación desde otros cuatro dispositivos móviles, mediante la utilización de la herramienta tecnológica "CAPTA" (Captura Ágil de Prueba Técnica Auditable).

Según la investigación, el crimen de Correa ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero que al momento del hecho tenían 17 años.

Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad decidió acelerar y continuó la marcha.

El expediente detalla que el cabo primero Gómez (37), "con intención de matarlos" efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero el cabo primero Alarcón (33), "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", también efectuó dos disparos "a sabiendas que no había justificación legal para ello".

Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por traumatismo de tórax causada por el proyectil.

Las condenas por el crimen de Blas Correa en Córdoba

Los dos policías acusados de disparar y matar a Blas Correas al tirar contra el auto en el que se trasladaba con sus amigos por la Ciudad de Córdoba en agosto de 2020 fueron condenados tras un juicio por jurados a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado.

Por unanimidad, la pena recayó sobre los cabos primero Lucas Gómez y Javier Alarcón, a quienes también le atribuyeron la tentativa de homicidio calificado de los cuatro amigos que iban junto a al adolescente de 17 años asesinado.

Además, otros nueve policías fueron condenados con penas de tres y cuatro años de cárcel por distintas responsabilidades en el hecho, como "encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público" y absolvió a los restantes dos efectivos que habían llegado al debate.

En el mismo fallo se resolvió también que los cinco chicos atacados a balazos fueron “víctimas de violencia institucional”.