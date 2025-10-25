Triple femicidio en Florencia Varela: detuvieron a la esposa de Víctor Sotacuro, uno de los principales imputados

Se trata de Mónica Débora Mujica, a quien un testigo aseguró que integraba la banda junto a su esposo, conocido como "El Duro", y su sobrina Milagros Florencia Ibáñez. Las autoridades investigan el rol que cumplió en el asesinato de Brenda, Lara y Morena.

Las autoridades d etuvieron a Mónica Débora Mujica, la esposa de Víctor Sotacuro , uno de los principales imputados que ya se encuentra preso por el triple femicidio en Florencio Varela . Las autoridades creen que Mujica integraba banda junto a su marido, conocido como "El Duro", y su sobrina Milagros Florencia Ibáñez.

Una amiga de Lourdes calificó a García Gómez de "narcisista, maltratador y que quiere apagar su luz"

La detención de Mujica se realizó en La Boca, a pedido del fiscal Adrián Arribas, junto a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza.

Por el momento Mujica está acusada por " privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento, y criminis causa".

Según la investigación, Mónica Débora Mujica no estuvo dentro de la casa de Florencio Varela, donde mataron a Brenda, Lara y Morena, pero sí estuvo al tanto de lo que pasaba y tuvo participación en la organización del crimen . Su sobrina, Milagros Florencia Ibáñez, que se encuentra también detenida, contó a las autoridades que Mujica le pidió borrar información del celular de Sotacuro.

"Me lo solicitó mi tía de nombre Débora, quien resulta ser la esposa de Víctor. Que el procedimiento lo realicé viendo un video por YouTube", expresó a principio de mes Ibáñez.

Triple femicidio en Florencia Varela: los detalles del allanamiento en la casa del horror

Se conocieron los videos del allanamiento a la casa donde ocurrió el triple femicidio de Florencio Varela, donde una banda de narcotraficantes asesinó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

En el programa Argenzuela, en C5N, compartieron parte de las imágenes de la casa: "Está todo trapeado, las cortinas, la tele, los marcos de la puerta para sacar la sangre", se escucha decir a los investigadores de la DDI de La Matanza.

Según relataron había manchas visibles por toda la vivienda, aunque hubo dos de los detenidos que se encargaron de borrar los datos hemáticos pero todavía estaban visibles. "Por eso hay olor a lavandina", explicaron los investigadores en el primer registro del lugar, antes que llegara la Policía científica.

Los cuerpos de las 3 jóvenes fueron enterrados en el fondo de la casa, una vivienda modesta, ubicada en Jáchal y Chañar, y hasta los propios policías que llegaron al lugar se conmovieron por la escena macabra.

"Había por lo menos 9 personas, y había un parlante con música para que no se escuchen los gritos. Las mujeres fueron enterradas debajo de un árbol, en el piso. Y llamaron a una persona para que tape los rastros del pozo con hojas", detalló el periodista Diego Gabriele.

"En ese ambiente las torturaron hasta matarlas, la torturaron y la mutilaron a Lara por eso hay rastros de sangre por todos lados. En el caso de Brenda y de Morena no las mutilaron", resaltó el especialista en policiales.

Los restos de las 3 mujeres fueron encontrados en el patio, un espacio de grandes dimensiones, en donde descartaron a las víctimas. Además, se puede observar el desorden en el interior del lugar.