Estados Unidos instó a su ciudadanos que abandonen Venezuela "de inmediato" por el alto riesgo de detenciones En medio de la tensión entre Washington y Caracas, la administración de Donald Trump alertó a sus ciudadanos y residentes con green card ya que no puede garantizar la seguridad en el país sudamericano. Por + Seguir en







La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crecen.

El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó su recomendación de no viajar a Venezuela e instó a sus ciudadanos que están en el país latino a abandonarlo. La alerta, de Nivel 4, la más alta, se publicó en medio de la tensión entre la administración estadounidense de Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro.

El gobierno de Donald Trump advirtió a quienes estén en territorio venezolano a salir “de inmediato” ante un escenario que describió como altamente riesgoso y sin capacidad de asistencia consular. El comunicado se difundió mientras ambos países mantienen contactos reservados y en medio de un clima de fricción política marcado por la presión de Washington sobre el gobierno de Maduro y por la campaña antidrogas impulsada por la administración republicana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TravelGov/status/1996359687277789653?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1996359687277789653%7Ctwgr%5E3253c4f9875fdbb2fcc837c27a3636709f38bd76%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Festados-unidos%2Feeuu-pidio-ciudadanos-residentes-green-card-abandonen-venezuela-inmediato-alto-riesgo-detenciones-violencia_0_GbCM5ueiBH.html&partner=&hide_thread=false Venezuela: The Travel Advisory for Venezuela remains at Level 4, Do Not Travel. Americans are advised not to travel to or remain in Venezuela due tothe high risk ofwrongful detention,torture in detention,terrorism, kidnapping, arbitrary enforcement of local laws, crime,… pic.twitter.com/CEUdaGhrtc — Travel - State Dept (@TravelGov) December 3, 2025 “Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan de inmediato”, solicitó el DOS (sigla en inglés). Además, añadió: “No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”.

La alerta recuerda que, desde marzo de 2019, Estados Unidos retiró a todo su personal diplomático de Caracas, por lo que la sede consular dejó de operar y no presta servicios de ningún tipo. La Embajada en Colombia ofrece apoyo limitado, aunque su alcance no incluye intervenciones directas dentro del territorio venezolano.