15 de septiembre de 2026 Inicio
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Caso Lian Flores: aumentaron la recompensa y actualizaron la imagen del menor desaparecido en Córdoba

A más de un año de la desaparición del niño de 3 años en Ballesteros Sud, la provincia de Córdoba aumentó la recompensa para quienes brinden datos sobre su paradero. Sin hipótesis firmes ni sospechosos en la causa, se mantiene activo el Alerta Sofía.

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El gobierno cordobés incrementó la recompensa para obtener información sobre el nene

El gobierno cordobés incrementó la recompensa para obtener información sobre el nene, visto por última vez en febrero de 2025.

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El Gobierno de la provincia de Córdoba aumentó a $40 millones la recompensa para quienes aporten información sobre la desaparición de Lian Flores, el niño de 3 años que fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud.

Naiara Esperanza Coronel, la joven de 20 años.
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La actualización del monto fue publicada en la Resolución N°260 del Boletín Oficial provincial y destaca que la recompensa será para "aquella persona que aporte datos y/o información a las autoridades policiales y/o judiciales, fidedignos y con un grado de verosimilitud suficiente que ayuden a ubicar en forma perentoria el paradero del menor Lian Gael Flores Soraide".

La imagen de difusión del pequeño fue actualizada con Inteligencia Artificial con el objetivo de tener con certeza la progresión de edad de Lian, donde se reforzaron las características físicas del pequeño: tez trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metros al momento de la desaparición.

La investigación está a cargo de la Dra. María Virginia Miguel Carmona (Fiscal Federal de Bell Ville), quien trabaja de manera conjunta con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Cómo fue la desaparición de Lian Flores en Córdoba

Lian Gael Flores Soraire, de 3 años, desapareció el 22 de febrero de 2025 en un cortadero de ladrillos en una zona rural de Ballesteros Sud, Córdoba, y hasta hoy su paradero sigue siendo un misterio. Desde el inicio de la investigación no hay sospechosos y tampoco hipótesis firmes que permitan saber qué pasó con el chico y dónde está. La familia de Lian sostiene que al pequeño se lo llevó alguien conocido, pero por el momento no hay pistas que lo confirmen.

El Alerta Sofía sigue activo

Paralelamente al aumento de la recompensa por algún dato cierto de Lian Flores, el niño de 3 años que fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, Departamento Unión, de la provincia de Córdoba, el Alerta Sofía se mantiene vigente. Las autoridades piden que quienes tengan datos ciertos se comuniquen de inmediato. Los canales habilitados son el 134 (Sistema Federal de Búsqueda), el 911 de la Policía de Córdoba o el 03537-450000 (interno 52801) de la Unidad Judicial de Bell Ville.

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