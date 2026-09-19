"Mi ídolo": el emotivo intercambio de cascos entre Franco Colapinto y "Pechito" López La joven figura de la Fórmula 1 y el quíntuple campeón mundial protagonizaron un lindo momento y sellaron su profunda amistad con un significativo regalo. Por Agregar C5N en









Colapinto y Pechito López, dos de los mayores exponentes internacionales del automovilismo argentino.

El automovilismo argentino vive su mejor presente en años y dos de sus mayores exponentes internacionales se juntaron para un lindo momento: Franco Colapinto y José María "Pechito" López protagonizaron un encuentro muy especial e intercambiaron sus cascos. "Yo, post ligar el casco de un cinco veces campeón del mundo y mi ídolo desde que aprendí lo que era un auto de carrera", expresó en sus redes el piloto de Alpine. Por su parte, el cordobés respondió con enorme afecto: "Gracias loquito, va a un lugar muy especial. Te queremos mucho".

La relación entre ambos se afianzó con fuerza desde que el piloto bonaerense de Alpine se radicó en Mónaco, residencia habitual del cordobés de Río Tercero. En el Principado, el experimentado quíntuple campeón mundial pasó de ser un referente de la infancia para Franco a convertirse en una figura fundamental para su contención humana y profesional.

View this post on Instagram Refiriéndose a esta convivencia, Franco no dudó en expresar su cariño al declarar: "Lo amo a Pechito. En Mónaco es, al final, la única persona que tengo y siempre me cuidó mucho desde que llegué". Además, agregó sobre el cordobés de Río Tercero: "Es de las personas que admiro mucho como deportista, como persona. Lo admiro por cómo, a pesar de haber llegado y haber ganado mucho, sigue con una motivación muy grande para seguir corriendo, seguir ganando, seguir invirtiendo".

Por su parte, López explicó detalladamente cómo nació esa relación de apoyo y contención sin invadir el espacio del joven bonaerense. "No soy una persona a la que le guste interferir o buscar algo detrás, entonces traté de darle un poco de apoyo en el sentido que supiera que tenía unos amigos con los que podía contar si se sentía solo, podía venir a casa", expresó el quíntuple campeón mundial entre WTCC y WEC. En ese sentido, relató las actividades que compartieron en el Principado: "Si quería andar en bici podía andar conmigo, si quería entrenar, creo que él se sintió cómodo con nosotros y compartimos un par de fines de semana en nuestra casa, salimos a andar en bici y formamos un poco una relación, lo pude conocer un poco más".

El vínculo entre ambos corredores cuenta con paralelismos de vida significativos, como la decisión de mudarse a Europa a los 14 años para competir en karting y el padrinazgo de Flavio Briatore en distintos momentos de sus carreras. Actualmente, mientras "Pechito" López compite en la categoría LM GT3 del Campeonato Mundial de Endurance (WEC) con un Lexus RC F GT3 a la espera de las 6 Horas de Fuji, Colapinto viene de lograr un destacado séptimo puesto en el Gran Premio de España de Fórmula 1 disputado en Madring. Ambos reafirman una amistad que trasciende las pistas.