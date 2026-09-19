Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Huracán

El Millonario cayó 2 a 1 ante Huracán y el equipo de Leonardo Ponzio no pudo sumar su cuarto triunfo consecutivo. El equipo de Núñez tendrá más descanso por el parate del Torneo Clausura y luego pensará en su siguiente compromiso.

River perdió 2 a 1 con Huracán en el Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura y no pudo hilar su cuarto triunfo consecutivo desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador. El equipo de Núñez cortó así una racha positiva en el campeonato, pero tendrá varios días de descanso para reponerse antes de su siguiente encuentro.

Huracán cortó la racha positiva de River y le ganó 2 a 1 en el Monumental

El próximo partido de River será el miércoles 7 de octubre frente a Sarmiento, por la undécima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 19:30 en el estadio Eva Perón de Junín, donde el Millonario volverá a presentarse como visitante. La programación fue modificada por el calendario de la Fecha FIFA.

El duelo ante el Verde marcará el regreso del equipo de Leonardo Ponzio después de un período sin partidos oficiales. La visita a Junín estaba prevista originalmente para el domingo 4 de octubre, pero la Liga Profesional decidió trasladarla al miércoles 7 debido al calendario internacional de selecciones.

River llegará a ese compromiso después de haber atravesado una seguidilla exigente en el campeonato. Desde que Ponzio asumió como entrenador, el equipo derrotó a Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán, una serie de cuatro victorias que le permitió recuperar terreno en la Zona B del Torneo Clausura.

Sarmiento, en cambio, llegará al cruce después de caer 3 a 1 ante Racing en Avellaneda por la décima fecha del campeonato. El conjunto de Junín será local ante River en un partido que, además, tendrá presencia de público visitante, según la programación difundida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la jornada 11.

Cuánto salen y cómo sacar las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

La AFA confirmó los precios de las entradas para los próximos amistosos de la Selección argentina, que tendrán un condimento especial: el partido ante Benin, el 6 de octubre en el Monumental, será la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste. Antes, el equipo enfrentará a Bolivia y Burkina Faso.

Argentina vs. Bolivia — 30 de septiembre

Popular: $90.000

Popular menor (3 a 10 años): $25.000

Platea Gasparini: $140.000

Platea Ardiles: $170.000

Argentina vs. Burkina Faso y Benin — 3 y 6 de octubre

Popular: $90.000

Popular menor (3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori/Centenario: $180.000

Platea Media Sívori/Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín/Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín/Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín/Belgrano: $480.000

La venta será exclusivamente por Deportick: para Argentina-Bolivia comenzará el lunes 21 de septiembre a las 14, mientras que para los partidos en el Monumental será el martes 22 a las 18.

El encuentro ante Bolivia tendrá un 50% de aforo por una sanción de FIFA. Además, las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso durante la venta general y retirar previamente la entrada correspondiente.