Impactantes imágenes del temporal en Bariloche: caídas de árboles, cortes de luz y caminos anegados

Se registraron ráfagas históricas e intensas lluvias que ocasionaron complicaciones en barrios y rutas durante la tarde de este lunes. Distintas cuadrillas de Protección Civil trabajan para atender las emergencias. Además, nevó en la cumbre del Cerro Catedral.

Durante la tarde de este lunes se registraron ráfagas históricas de 115 km/h e intensas lluvias que ocasionaron complicaciones en barrios y rutas en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Distintas cuadrillas de Protección Civil se encuentran trabajando en la zona junto a delegaciones municipales para atender las emergencias.

Durante la jornada se registraron algunas de las situaciones más críticas, como calles inundadas, desagües pluviales obstruidos y el ingreso de agua en viviendas y terrenos . Las intervenciones se concentraron en sectores como 2 de Agosto y Ruiz Moreno, 9 de Julio y Brown, Monteverde y Brasilia, Chapel y Prafil, Chocorí y Coirón, Chubut y Morales, y Neneo al 400, entre otros puntos de la ciudad. Una escuela ubicada en el barrio Nuestras Malvinas debió ser asistida debido al ingreso de agua al establecimiento y se dispuso el envío de un móvil de Protección Civil para ayudar en el lugar.

La intensidad de las lluvias superó todas las previsiones y provocó anegamientos en barrios como La Habana, Frutillar, Nahuel Hue y Arrayanes. Los equipos municipales trabajaron durante horas en las cuatro delegaciones y debieron utilizar una bomba de agua para drenar los sectores más afectados. Se reiteró la recomendación de no arrojar residuos durante precipitaciones intensas, ya que obstruyen tanto los desagües principales. En total, se registraron entre 45 y 50 milímetros de agua aproximadamente.

Desde el área informaron que la mayoría de los incidentes se concentran en la zona sur de la ciudad , aunque también hubo intervenciones en sectores del oeste y del este. Las autoridades destacaron que las cuadrillas continúan desplegando un intenso operativo para atender los distintos pedidos de asistencia que se fueron acumulando a lo largo de la tarde.

Según los pronósticos meteorológicos, la inestabilidad continuará en los próximos días, con posibilidad de lluvias intensas en distintos momentos de la semana . Frente a este escenario, el Municipio instó a la población a extremar precauciones: evitar transitar por calles inundadas, mantener limpios los desagües domiciliarios y no arrojar residuos en la vía pública, ya que pueden obstruir los sistemas pluviales y agravar las anegaciones. Además, se pidió a los vecinos comunicarse con los organismos correspondientes ante cualquier emergencia, para facilitar una rápida intervención de las cuadrillas que siguen trabajando en diversos sectores de la ciudad.

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La nieve sorprendió a Bariloche

En la madrugada del lunes comenzó una intensa nevada en la cima del Cerro Catedral, marcando nuevamente la presencia de nieve en el cierre de la temporada estival. La nieve ya había sorprendido a la localidad de Bariloche durante el domingo, con clima frío e ideal para actividades deportivas y turísticas cercanas como caminatas o paseos. La caída se fue acumulando y generó una gran capa de nieve sobre el suelo como si se tratara de la llegada del invierno.

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Según el Servicio Meteorológico, para hoy a la tarde y mañana se estiman nevadas intensas en la cumbre, propicias para actividades recreativas. Entre martes y jueves se mantendrá la inestabilidad, con lluvias aisladas o moderadas, temperaturas bajas (mínimas de 5°C a 8°C y máximas de 10°C a 14°C) y ráfagas de viento que complicarán la circulación. El viernes comenzará a mejorar lentamente, con menos probabilidades de precipitaciones aunque todavía con nubosidad y frío. Para el fin de semana se espera una paulatina estabilización del tiempo, con más presencia de sol, tardes frescas y posibles heladas matinales en zonas altas.

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Las autoridades recomiendan a los vecinos y turistas asegurar elementos que puedan ser volados por el viento en balcones o patios. El SMN sugiere también mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que el sistema de alertas puede actualizarse según el desplazamiento de los frentes de baja presión.

Finalmente, se advierte que las condiciones de visibilidad podrían verse reducidas durante los momentos de lluvia más intensa. Se recomienda circular con luces bajas encendidas y respetar las distancias de frenado en el asfalto mojado para prevenir incidentes viales durante esta semana de mal tiempo.